La autora de un libro sobre López Obrador y el narcotráfico denuncia la censura

No es la primera vez que Hernández publica un libro sobre los nexos de la política y el narcotrárfico en México

México/La periodista mexicana Anabel Hernández acusó este martes al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ejercer una “censura terrible que asfixia” a su nuevo libro, en el que asegura que el presidente llegó al poder auspiciado por el cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Hernández, esta censura contra La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, es palpable en redes sociales y medios de comunicación, una situación análoga, aseguró, a la que han sufrido otros libros suyos como Los señores del narco (2010) o El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo (2019), en donde devela la vida de algunos de los narcotraficantes mexicanos más notorios.

“Es un asesinato virtual cuando no te dejan decir las cosas, cuando no te dejan comunicar, cuando, por una parte, te quitan cualquier posibilidad de explicar la investigación”, expresó la periodista, en una entrevista con EFE.

“Por otro lado, el presidente de la República tiene el monopolio de la comunicación, a través de su conferencia ‘mañanera’, donde ya van varias ocasiones que me descalifica y descalifica mi trabajo. Hay insultos, hay machismo, hay misoginia”, dijo Hernández.

El sexenio de López Obrador, al frente de la presidencia mexicana al que solo le quedan cuatro meses, ha estado dominado por la polémica en temas relacionados con el narcotráfico. Uno de los episodios más escandalosos fue su saludo a la ya fallecida madre del líder del cártel de Sinaloa, El Chapo Guzman, en 2020, o la cancelación de los visados a agentes de la Administración para el Control de Drogas de EE UU (DEA), que a partir de entonces no pudieron trabajar en México.

Además, un alto funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) admitió en abril de este año que México “es campeón” en la producción de fentanilo lo que se aparta de las declaraciones que López Obrador ha formulado respecto al opioide y en las que niega que se fabrique esta droga en el país como se asegura desde Washington. Por lo que el presidente pidió una aclaración pues sus dichos podrían ser “alarmistas”.

Finalmente, en nombre de Felipe de Jesús Gallo, titular de la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía tuvo que disculparse y asegurar que se trató de una mala interpretación de los medios de comunicación.

México es el país sin guerra con más periodistas asesinados en la última década, según cifras de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que también ha denunciado el aumento de las hostilidades del Gobierno actual hacia esta profesión, lo que aumenta el peligro de ejercerla.

Hernández, quien ha sufrido estas agresiones, recordó a su colega Javier Valdez, asesinado tras publicar una investigación sobre Los Chapitos (como se le conoce al grupo que lideran los hijos de El Chapo Guzmán, tras su captura y condena). Fue una experiencia “muy dolorosa” que la autora menciona en el libro.

La autora señaló que en sus inicios, López Obrador la “felicitaba” por sus investigaciones sobre Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012). Actualmente, García Luna está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, en gran medida, tras las revelaciones que ella publicó hace 14 años.

“Solo que ahora que el que es investigado es él, ahora sí, denosta el periodismo. No, el poder no comprende que los periodistas no estamos para aplaudirlo, estamos para investigarlo”, expuso.

La periodista explicó que “hay dos testigos clave” que hablaron en contra de García Luna en Nueva York y que también señalaron los vínculos de López Obrador con el cártel de Sinaloa, que históricamente ha sido comandado por Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Juan José Esparragoza Moreno El Azul y Rafael Caro Quintero.

Uno de los testigos clave es Jesús Reinaldo El Rey Zambada −hermano del Mayo−, “que ya declaró en un tribunal, que sí dio dinero a la campaña de López Obrador” y el otro, es “Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que también ya declaró en la PGR (extinta Procuraduría General de la República) y en el juicio de Genaro García Luna”, sobre los nexos de ambos políticos con el crimen organizado, detalló.

Además, Hernández defendió que sus fuentes son “testigos directos” de los hechos, lo que no es fácil de procesar como periodista, pues es necesario cuestionarlo y contrastarlo una y otra vez, lo que se vuelve “muy desgastante”.

El libro La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa se publica en medio de la campaña para las elecciones del 2 de junio e, incluso, la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez lo citó durante el último debate del domingo pasado.

La periodista indicó que el trabajo “estuvo en proceso cuatro años” y no fue hasta finales de 2023 y 2024 que encontró testimonios “muy importantes” que “pusieron las últimas piezas del rompecabezas” con “contundencia y claridad”.

“Me di cuenta de que la investigación había terminado, al ver que realmente existían estas pruebas tan sólidas de que López Obrador llegó al poder auspiciado financiado por el cártel de Sinaloa”, afirmó.

El libro, basado en decenas de testimonios y expedientes judiciales de Estados Unidos, narra cómo el cártel de Sinaloa habría financiado las campañas de López Obrador desde 2006 cuando se lanzó como candidato presidencial por primera vez, hasta las elecciones intermedias de 2021, cuando su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), arrasó en el país.

En el último capítulo, La Heredera, Hernández plantea que esa estructura de contubernio con el cártel de Sinaloa probablemente pasará a manos de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

“Tengo son muchos testimonios de que hay miembros del cártel de Sinaloa que están llamando al voto a favor de Claudia Sheinbaum. Hay quienes están diciendo que con ella van a estar mejor que con Obrador”, sostuvo.