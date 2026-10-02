El avión que mató a cinco cubanos en Miami viajaba a 327 kilómetros por hora antes del choque

El avión, tras embestir a la furgoneta, acabó chocando con un todoterreno en un aparcamiento del aeropuerto.

El incidente ha provocado demandas de familias de los fallecidos, como la viuda de Rodríguez Naranjo y los hijos de Pineda

Miami/El avión de Amazon Air que mató a cinco cubanos en Miami en septiembre viajaba a 327 kilómetros por hora segundos antes de aterrizar y sus pilotos no recibieron una alerta de la torre de control por el viento, reveló este jueves el primer informe preliminar del Gobierno de Estados Unidos.

La aeronave, un Boeing 767-300, iba a una velocidad de 177 nudos (el equivalente a 327 kilómetros por hora) cuando estaba a tan solo 105 pies (32 metros) de altura de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), indicó el reporte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

"El avión tocó tierra a unos 3.750 pies (1,1 kilómetros) después del umbral de la pista a una velocidad con respecto al suelo de 160 nudos (296 kilómetros por hora)", agregó el informe sobre el vuelo 7598, que había partido con dos tripulantes de San Juan, capital de Puerto Rico.

Al salirse de la pista, el vehículo impactó una camioneta en la que viajaban siete trabajadores de limpieza, de los que murieron cinco de origen cubano: Yoel Rodríguez Naranjo, de 53 años de edad; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; Javierkys Reyes Quevedo, de 47, y Rolando Alemán León, de 55.

"La LCS emitió una autorización de aterrizaje al vuelo 7598, pero no proporcionó información sobre el viento"

La investigación también encontró que, cuatro minutos antes de autorizar el aterrizaje del vuelo, la torre de control sur (LCS) había avisado a otra aeronave de vientos de 35 km/h con ráfagas de hasta 41 km/h. Pero, "al momento de esta notificación sobre el viento, el vuelo 7598 no se encontraba en la frecuencia de la LCS".

"La LCS emitió una autorización de aterrizaje al vuelo 7598, pero no proporcionó información sobre el viento", apuntó el documento. "Se requería indicar tanto la dirección como la velocidad del viento al autorizar el uso de una pista cuando existiera un componente de viento de cola", añadió.

El incidente ha provocado demandas de familias de los fallecidos, como la viuda de Rodríguez Naranjo y los hijos de Pineda, así como de uno de los sobrevivientes, Roosevelt Sebastián Perdomo, porque alegan que el accidente fue por negligencia, un error del piloto, formación inadecuada y un avión de 32 años de antigüedad.

En tanto, Amazon suspendió su vinculación con la aerolínea de carga que operaba el avión, 21 Air. La NTSB aclaró que este primer informe aún es preliminar, por lo que la información aún puede cambiar.