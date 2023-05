Un balsero cubano, que estuvo a punto de morir junto con otros 13, encuentra trabajo en Cancún

Yosvany Hernández abandonó hace cinco meses la Isla junto con otros 13 cubanos, entre ellos varios niños. Este balsero de 24 años contó al noticiero de ADN 40 que tras "una travesía de 25 días, los últimos cinco los pasó sin comer, fueron rescatados en altamar por pescadores de Yucatán".

La crisis económica, los apagones, la escasez de medicamentos, la falta de libertades y los actos represivos empujaron a estos balseros a juntar "200.000 pesos cubanos para preparar el motor, otros 60.000 para la madera de la balsa y 14.000 más para la puntilla". El objetivo de estas personas era desembarcar en seis o siete días en algún punto de Cancún o Playa de Carmen, pero la máquina se dañó y quedaron a la deriva.

"Nos quedamos con la vela", dice este natural de Ciénaga de Zapata, en Matanzas. "El aire nos llevaba de un lado a otro". Los días complicados iniciaron a partir del 16, "sin motor, entró un norte y las olas eran grandes, por dos días no pudimos dormir". Luego empezaron a escasear los alimentos, "durante cinco días no comí", lo que había, afirma, se le daba a los niños.

Hernández encontró en México una oportunidad para establecerse. Luego de realizar varios trámites obtuvo los documentos que le permitieron buscar un empleo. Actualmente es parte del equipo de seguridad en una plaza de Cancún. Su familia le pide no regresar. "Me gusta Cancún porque nos da oportunidades. México es un país libre, puedes expresar tus ideas políticas. En Cuba no nos lo permiten, cuando lo haces, te reprimen".

De sus compañeros, prefiere no hablar, la mayoría siguió hacia la frontera con Estados Unidos. La travesía de estos cubanos, confirma la ruta que usan muchos para llegar a México con el objetivo de emigrar a EE UU. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó el pasado mes de abril que investigaba las llegadas vía terrestre y marítima de los cubanos, pero sigue sin ofrecer resultados.

Este diario ha documentado el desembarco ilegal de varios grupos de la Isla, principalmente en Cancún y Playa del Carmen. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, el año pasado fueron detenidos 444.439 migrantes por ingreso ilegal a México, de ellos 42.667 fueron cubanos. Hasta febrero, se tiene el registro de 17.023 nacionales de la Isla que ingresaron con documentos.

En febrero del año pasado, las autoridades de los estados de Yucatán y Quintana Roo fueron advertidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) de la llegada de balseros cubanos al Caribe mexicano.

Según cifras del INM, el estado de Quintana Roo se convirtió en una vía para la entrada ilegal de cubanos en los últimos años. Entre octubre y diciembre de 2021 se detuvo a 29 balseros que llegaron a Isla Mujeres. De 60 cubanos detenidos en ese mismo año, se deportaron a 45 y 15 recibieron asesoría jurídica para obtener refugio.

