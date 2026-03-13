El canciller de Panamá viajará a Cuba para “solventar” el caso de diez panameños detenidos en la Isla

Martínez-Acha explicó además que el embajador de Panamá en Cuba ya los ha visitado.

Ciudad de Panamá/El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció este viernes que planea viajar a La Habana para abordar con las autoridades cubanas la situación de diez ciudadanos panameños detenidos en la Isla y acusados de propaganda contra el Gobierno.

Según afirmó el jefe de la diplomacia panameña, los detenidos “se encuentran en condiciones apropiadas” y reciben asistencia consular. Martínez-Acha explicó además que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, ya los ha visitado.

“He manifestado mi intención de visitarlos. Hay que coordinar detalles y espero que muy pronto pueda viajar a La Habana para ver a nuestros ciudadanos, mostrarles apoyo personalmente y conversar con las autoridades cubanas sobre cómo podemos, dentro del respeto a la legislación del país, solventar estas circunstancias para nuestros ciudadanos panameños”, declaró el canciller ante la prensa.

Los detenidos podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión si prosperan las acusaciones

El Ministerio del Interior de Cuba informó el pasado 2 de marzo sobre la detención de los diez panameños, a quienes acusa de haber realizado pintadas críticas contra el Gobierno y el sistema político cubano en distintos puntos de La Habana.

De acuerdo con la versión oficial, las consignas estaban fechadas el 28 de febrero y contenían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el encargado de negocios de Washington en la Isla.

Las autoridades cubanas sostienen que los implicados habrían sido captados en Panamá –país donde residen– para “confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional”. Según el Ministerio del Interior, cada uno recibiría entre 1.000 y 1.500 dólares tras regresar a su país.

Los detenidos podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión si prosperan las acusaciones. El caso ha provocado la intervención del Gobierno panameño, que busca resolver la situación mediante gestiones diplomáticas con La Habana.