Centenares de víctimas de los terremotos están siendo enterradas sin identificar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur de EE UU, Francis Donovan, este lunes en Caracas.

El jefe del Comando Sur de EE UU, Francis Donovan, se reúne en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

Caracas/Centenares de víctimas sin identificar del doble terremoto del pasado 24 de junio están siendo enterradas en varias fosas que han sido abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal del estado venezolano La Guaira, según informaron a EFE varios testigos.

Habitantes de la zona relataron a la agencia española que han visto pasar varios camiones hacia el cementerio y un trabajador del camposanto conocido como La Esperanza, que pidió anonimato, señaló que este lunes llegaron tres vehículos con unos 30 fallecidos. Ese mismo trabajador detalló que los cadáveres llegan sin haber sido identificados, pero están siendo enterrados en ataúdes con una cruz blanca.

El empleado relató a EFE que entre el sábado 27 de junio y el miércoles 1 de junio llegaron unos 10 camiones con cadáveres, por lo que estima que al menos 800 personas han podido ser enterradas en el lugar. El equipo de la agencia pudo ver desde un caserío de la zona los trabajos de las autoridades en el cementerio, donde se habilitó un terreno en una ladera donde se han cavado varias decenas de zanjas.

El acceso a la prensa al cementerio La Esperanza, ubicado a unos 25 kilómetros del centro urbano de Catia la Mar, fue restringido

Se trata de un terreno muy amplio donde ya se han ido colocando los ataúdes uno al lado del otro, en una hilera, con una cruz blanca afuera, pero que, por su extensión, podría albergar miles de féretros más. Sobre el terreno había un toldo bajo el que los funcionarios resguardaban más cruces, mientras avanzaban en cubrir con tierra las urnas ya colocadas en las fosas.

Hacia las 13:00 hora local, el acceso a la prensa al cementerio La Esperanza, ubicado a unos 25 kilómetros del centro urbano de Catia la Mar, fue restringido y funcionarios de la Policía municipal indicaron a EFE que era necesario un permiso de la fuerza armada.

El último balance oficial de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio dado este mismo lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sitúa en 3.535 las personas fallecidas y en 16.740 los heridos. Además, 6.462 personas han sido rescatadas.

Centenares de familiares esperan aún alrededor de los edificios derrumbados que voluntarios y funcionarios puedan sacar a sus seres queridos de entre los escombros, mientras el balance de fallecidos dado por las autoridades venezolanas sube diariamente entre 200 y 300 personas encontradas sin vida.

Venezuela prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país

Mientras tanto, el jefe del Comando Sur de EE UU, Francis Donovan, visitó el país y se reunió con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, como parte del trabajo conjunto para una "nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada" en la región devastada de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez aseguró recientemente que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EE UU, así como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción.

Venezuela prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, afectado por el doble terremoto, informó la mandataria.

La líder chavista inspeccionó los trabajos de recuperación del aeropuerto y anunció un "plan inmediato para retomar a la brevedad" operaciones de aerolíneas comerciales, sin precisar cuándo, en este terminal aéreo, ubicado en La Guaira.

Se han recuperado unos 2.400 cuerpos que han sido "identificados con la más alta tecnología forense", pero 231 de ellos no han sido reclamados por sus familiares

Familiares de víctimas pidieron en La Guaira que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar. Según el gobernador del estado, el chavista José Alejandro Terán, se han recuperado unos 2.400 cuerpos que han sido "identificados con la más alta tecnología forense", pero 231 de ellos no han sido reclamados por sus familiares.

Al menos 38 hospitales y 432 colegios han sufrido daños en Caracas tras el doble terremoto, según un balance ofrecido este lunes por Unicef, que recordó que "algunas escuelas que están siendo utilizadas como refugios deberán ser acondicionadas y rehabilitadas antes del inicio del nuevo curso escolar en septiembre".

Venezuela retomó este lunes las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos.

La Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas y el Colegio de Ingenieros de Venezuela han realizado casi 6.000 inspecciones a viviendas. El presidente de la comisión y nuevo ministro de Transporte, Francisco Garcés, dijo en una rueda de prensa que el 70% de las estructuras evaluadas son habitables, mientras que el 30 % se encuentran en uso restringido, lo que implica que necesitan una inspección adicional o tienen algún tipo de riesgo para la vida.

"Pekín está dispuesto a seguir proporcionando más apoyo y ayuda de acuerdo con la evolución de la situación"

Miguel Díaz-Canel y altos cargos del Gobierno cubano firmaron este lunes el libro de condolencias abierto en la embajada de Venezuela en La Habana en honor a las víctimas. El mandatario expresó las "más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela", así como "la solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas", indicó un reporte de la Presidencia de la Isla en las redes sociales.

Además, reafirmó "el compromiso de apoyo para enfrentar las consecuencias de este desastre natural" y destacó la labor de médicos y rescatistas cubanos quienes, "contribuyen modestamente en las acciones de rescate y atención a los afectados". Los sanitarios y rescatistas cubanos permanecerán en Venezuela "el tiempo que sea necesario", aseguró el mandatario.

Junto a Díaz-Canel acudieron a la misión diplomática venezolana el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo; el primer ministro, Manuel Marrero, y el ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver.

Especialistas cubanos en rescate y salvamento se sumaron a la brigada médica de la Osla que presta servicios en Venezuela. Ambos colectivos participan en labores de búsqueda de personas bajo los escombros de las edificaciones desplomadas y prestan atención a los heridos tras el devastador doblete sísmico considerado el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

La cooperación cubana también incluye un equipo de ocho médicos forenses –integrado por cinco legistas, dos antropólogos forenses y un técnico tanatólogo– que ha estado trabajando en la identificación de los fallecidos en el estado de La Guaira, la zona más castigada por la sacudida sísmica.

"Pekín está dispuesto a seguir proporcionando más apoyo y ayuda de acuerdo con la evolución de la situación"

Las autoridades de la Isla, sin embargo, siguen sin ofrecer un balance de connacionales muertos que, según confirmaciones de medios independientes, ascienden al menos a 10.

Por otra parte, un primer lote de 80 toneladas de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno chino llegó el lunes a Venezuela en un vuelo, informó este martes la Cancillería del gigante asiático. El cargamento incluye generadores, purificadores de agua, tiendas de campaña y mantas, indicó la portavoz, Mao Ning, en una rueda de prensa rutinaria.

Esta partida forma parte de la ayuda de emergencia de 100 millones de yuanes (unos 14 millones de dólares) anunciada por Pekín el pasado 29 de junio para apoyar las labores de rescate y reconstrucción tras los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. Mao agregó que la Cruz Roja China ha proporcionado 300.000 dólares en ayuda urgente en efectivo a la Cruz Roja venezolana, y recordó que el presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje de condolencias a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La portavoz añadió que China ha facilitado a las autoridades venezolanas imágenes satelitales de las zonas afectadas y que empresas chinas y asociaciones de la comunidad china en Venezuela han entregado maquinaria y alimentos. "Pekín está dispuesto a seguir proporcionando más apoyo y ayuda de acuerdo con la evolución de la situación", afirmó.

La Embajada china confirmó recientemente la muerte de al menos siete ciudadanos chinos en los terremotos.