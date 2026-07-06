Localizan sin vida al niño Dayán Martínez y ascienden a 10 los cubanos fallecidos en los terremotos de Venezuela

Labores de rescate en el edificio Coral Beach, donde fue hallado el cuerpo de Dayán Martínez.

La Habana solo ha confirmado oficialmente dos víctimas, mientras los venezolanos denuncian la lentitud de los rescates y la falta de medios en La Guaira

Madrid/La familia de Dayán Martínez confirmó este domingo la muerte del niño cubano de 10 años, que permaneció atrapado durante más de 11 días bajo los escombros del edificio Coral Beach, en el sector Los Corales, estado de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.

La noticia fue dada a conocer por la periodista venezolana Jany González, quien difundió la esquela publicada por la familia. “Se apagaron todas las esperanzas”, escribió la comunicadora. “Es desgarrador conocer la pérdida de tres niños, entre ellos Dayán, por quien durante los últimos días muchos mantuvimos la esperanza de recibir una buena noticia”.

Dayán era el hermano de la adolescente cubana fallecida Ivanna Martínez, cuyo cuerpo fue hallado sin vida junto al de su prima Ivanna Barreto, el pasado 27 de junio.

Dayán se encontraba jugando con otro niño en el vestíbulo del edificio cuando ocurrieron los dos sismos. De acuerdo con información de su familia, los menores quedaron atrapados en el sótano del inmueble. Los equipos de rescate habían logrado establecer comunicación con ambos pequeños, lo que mantuvo viva la esperanza de encontrarlos con vida.

“Es desgarrador conocer la pérdida de tres niños, entre ellos Dayán, por quien durante los últimos días muchos mantuvimos la esperanza de recibir una buena noticia”

El padre de Dayán, un médico cubano que permaneció en Venezuela tras cumplir una misión oficial, reclamó públicamente que no cesaran las labores de búsqueda y denunció en varias ocasiones la escasa presencia de maquinaria y equipos especializados en el edificio donde permanecía atrapado su hijo.

Dayán era el hermano de las cubanas menores fallecidas Vanessa e Ivanna Martínez, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 27 de junio. / Redes sociales

"Ya hemos perdido a dos nietecitas. Dayán es el único nieto que nos queda", había dicho la abuela de los niños, Isolina Dávila, a Martí Noticias, el pasado 29 de junio. "Alguien tiene que hacerlo, por favor. Dicen que están vivos. Ya han pasado cinco días. ¿Qué más van a esperar?".

La confirmación de la muerte de Dayán pone fin a uno de los casos que mayor atención despertó entre la comunidad cubana desde el inicio de la catástrofe. Con su fallecimiento, se eleva a 10 el número de connacionales localizados sin vida entre los más de 20 que se han reportado como desaparecidos.

Entre los casos que siguen sin confirmación oficial se encuentran los de las cubanas Elanny “Malka” Navarro y su madre, Eucaris Rodríguez Alfonzo, desaparecidas tras el colapso del edificio Punta Brisas, en Macuto. Plataformas ciudadanas creadas para localizar a las víctimas las registran como fallecidas y algunos periodistas locales han reportado su muerte, pero esas informaciones no han podido ser verificadas de manera independiente y no han sido confirmadas por las autoridades.

La Cancillería cubana no ha actualizado hasta el momento el balance oficial de connacionales fallecidos

La Cancillería cubana no ha actualizado hasta el momento el balance oficial de connacionales fallecidos. Cinco días después de los terremotos, y cuando familiares y medios independientes ya habían identificado a varias víctimas, la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, Ana Teresita González, informó únicamente de la muerte de Lupercio Adrián D’Pérez. Horas más tarde confirmó también el fallecimiento de Vanessa Martínez.

La funcionaria justificó la demora alegando que las autoridades buscaban confirmar cada caso “con el mayor rigor y tratando de asegurar la mayor precisión”, mientras continuaban las investigaciones para informar “prioritariamente a los familiares”. Un artículo publicado en Cubadebate el 29 de junio cifraba en “más de treinta” los cubanos que “permanecen desaparecidos o han sido confirmados entre las víctimas mortales bajo los escombros”, sin aportar más detalles.

Desde entonces, La Habana no ha comunicado oficialmente nuevas víctimas, pese a que familiares, organizaciones de cubanos residentes y diversos medios independientes han informado de otros fallecimientos. Sí han publicado ampliamente imágenes sobre el trabajo de los rescatistas cubanos y de los profesionales de la salud que se encontraban en Venezuela antes de los dos terremotos.

Familiares de desaparecidos y supervivientes han denunciado que en varias zonas de La Guaira pasaron hasta tres días sin recibir ayuda organizada y que las primeras labores de rescate recayeron principalmente en vecinos y voluntarios que excavaban con herramientas improvisadas. Testimonios de familiares denuncian la falta de rescatistas especializados y de maquinaria pesada durante los primeros días, así como obstáculos para canalizar la ayuda hacia las zonas más afectadas.

Familiares de desaparecidos y supervivientes han denunciado que en varias zonas de La Guaira pasaron hasta tres días sin recibir ayuda organizada

La cobertura realizada por RTVE desde la zona cero mostró que gran parte de las operaciones de búsqueda fueron asumidas por equipos internacionales llegados desde España, México, Chile, Estados Unidos, Portugal, El Salvador y otros países, mientras varios residentes expresaban su indignación por la insuficiencia de recursos estatales. La cadena pública española documentó la dependencia de perros de rescate, equipos de ultrasonido y maquinaria aportados por brigadas extranjeras, así como la creciente frustración de los familiares que seguían esperando noticias de sus seres queridos.

El diario El País también recogió testimonios de vecinos que aseguraban haber comenzado a remover los escombros por su cuenta ante la ausencia inicial de maquinaria pesada y denunciaban la escasez de combustible, apagones y problemas logísticos que ralentizaron las labores de rescate. En algunos edificios, las primeras excavadoras no llegaron hasta varios días después del desastre.

Frente a estas críticas, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, defendió la actuación de su Gobierno y aseguró que la respuesta se activó pocas horas después de los sismos. También justificó la militarización de La Guaira argumentando que buscaba evitar el caos y garantizar el desarrollo de las operaciones de emergencia, al tiempo que rechazó las acusaciones sobre una supuesta inacción oficial.

Según las autoridades venezolanas, los terremotos han causado ya 3.342 fallecidos y más de 12.400 heridos, convirtiéndose en la mayor catástrofe natural registrada en el país en más de un siglo.