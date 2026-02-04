China amenaza a Panamá si mantiene su decisión de anular la concesión de dos puertos en el canal

Vista del puerto de contenedores de Balboa a la entrada del Canal de Panamá, un paso importante para las exportaciones de América, en una fotografía de archivo.

Pekín/China calificó de "absurdo" y "extremadamente ridículo" el fallo del Tribunal Supremo panameño que anula la concesión de dos puertos cercanos al canal de Panamá a la hongkonesa CK Hutchison, y advirtió a las autoridades del país centroamericano de que "pagarán un alto precio" si no lo revierten.

"El fallo es absurdo desde el punto de vista legal, tiene fallas en la lógica y es extremadamente ridículo", indicó en un comunicado publicado anoche en su cuenta oficial de WeChat –equivalente a WhatsApp, censurado en China– la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, el Ejecutivo chino.

"Las autoridades panameñas deberían reconocer la situación y corregir su rumbo. Si persisten en su camino y se mantienen obstinados, ¡pagarán inevitablemente un alto precio en términos políticos y económicos!", agrega el documento.

"China nunca ha sucumbido ante la política del poder y la hegemonía, y dispone de medios, métodos, fuerza y capacidad para mantener un orden económico y comercial equitativo y justo a nivel internacional", advierte la Oficina.

El texto no hace mención directa a Estados Unidos, que celebró el fallo y que había forzado un acuerdo de venta de los puertos tras criticar la supuesta influencia china sobre el Canal, pero apunta a "ciertos países" –en velada referencia a Washington-–que fuerzan a otros a "someterse a su voluntad".

"El fallo (...) es cómplice con el mal, y es verdaderamente vergonzoso y patético. (...) Refleja la total servidumbre y sumisión de las autoridades panameñas ante la hegemonía", denuncia el organismo que actúa como representante de Pekín en Hong Kong.

El ataque continúa: "Panamá (...) ha sucumbido a la tiranía de la hegemonía y se ha convertido, de forma voluntaria, en su herramienta. (...) La independencia judicial del país se ha convertido en una broma, perdiendo toda credibilidad".

Según China, la concesión "ha estado en vigor durante casi 30 años, y los procesos de renovación fueron validados por las autoridades panameñas y los organismos reguladores", por lo que considera que el fallo es una "grave violación del Estado de derecho y del espíritu del contrato".

CK Hutchison, apunta la Oficina, "ha invertido más de 1.800 millones de dólares en sus operaciones legítimas en Panamá, creando miles de puestos de trabajo. En lugar de valorarlo, Panamá ha despojado a la empresa de sus derechos de explotación de forma brutal y salvaje".

"La decisión equivale a destruir la credibilidad del país, causa un profundo daño a su entorno empresarial y al desarrollo económico, y menoscaba gravemente las reglas del comercio internacional. La insistencia de las autoridades panameñas (...) equivale a pegarse un tiro en el pie", denuncia el texto.

Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian acusó este miércoles a Estados Unidos de actuar con "mentalidad de Guerra Fría" y "sesgo ideológico" respecto a la situación.

El vocero dijo que Pekín, "salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas" y se preguntó "quién busca la hegemonía sobre el Canal" y "quién intenta monopolizarlo".

En medio de un nuevo capítulo del pulso que EE UU y China mantienen en el Canal de Panamá, Lin afirmó que Washington actúa "bajo el pretexto del Estado de derecho mientras socava el derecho internacional", algo que, según dijo, "es evidente para la comunidad internacional".

El Tribunal Supremo de Panamá declaró el pasado jueves "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, que desde 1997 opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en ambos extremos del Canal.

CK Hutchison acordó el año pasado el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

En ese contexto, el contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema contra la concesión a PPC, basadas en una auditoría que reveló "numerosas irregularidades" en el contrato.

Tras el fallo, PPC anunció hoy el comienzo de un proceso de arbitraje contra Panamá, al considerar que se trata de una "campaña" del país "dirigida específicamente" en su contra, por lo que reclama una "indemnización amplia".