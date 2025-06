China dice a EE UU que "no juegue con fuego" tras los comentarios del secretario de Defensa sobre Taiwán

Pekín/China advirtió este domingo a EE UU que "no debe jugar con fuego" en relación con Taiwán, en respuesta a las declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien acusó a Pekín de preparar una invasión "inminente" de la isla y de pretender alterar el equilibrio regional en Asia. "El asunto de Taiwán es puramente interno de China. Ningún país extranjero tiene derecho a interferir", señaló la portavocía del Ministerio de Exteriores chino en un comunicado emitido pasada la medianoche.

Pekín expresó su "firme oposición" y "profundo descontento" por lo que consideró un discurso "lleno de provocación e incitación" por parte de Hegseth, quien el sábado, durante el Diálogo Shangri-La de Singapur, el foro de seguridad más importante de Asia, advirtió que el Ejército chino "ensaya a diario" una posible invasión de Taiwán y aludió a la supuesta intención de hacerlo antes de 2027.

"Déjenme ser claro: cualquier intento del Partido Comunista (chino) de conquistar Taiwán por la fuerza resultará en consecuencias devastadoras para el Indopacífico y el mundo. (…) La amenaza de China es real. Y podría ser inminente", enfatizó ayer el jefe del Pentágono.

Si bien en los pasados años el ministro de Defensa chino ha acudido al Diálogo Shangri-La, donde el domingo se fijaba su turno para un discurso en el que respondía al del jefe del Pentágono y presentaba su estrategia de seguridad para la región, Pekín decidió no enviar a Dong Jun a esta edición, sin dar explicaciones, y ha sido la Cancillería la encargada en reaccionar.

Así, en el comunicado advirtió a Estados Unidos que "no debe albergar ilusiones con respecto al uso de la cuestión taiwanesa como moneda de cambio para contener a China", y anunció haber presentado una protesta formal ante Washington. Pekín también acusó a EE UU de fomentar la confrontación entre bloques, desplegar armas ofensivas en el mar de China Meridional, rico en recursos y clave para el comercio mundial que China reclama casi en su totalidad, y de "convertir la región en un polvorín".

La portavocía afirmó que no existen problemas con la libertad de navegación en dichas aguas, donde mantiene tensiones territoriales con países vecinos como Filipinas, Malasia o Vietnam, y que China "gestiona sus diferencias mediante el diálogo y en conformidad con las leyes".

En su intervención del sábado, Hegseth había alertado de que China busca "dominar y controlar" Asia, y aseguró que Washington no permitirá que Pekín modifique el statu quo por la fuerza.

La representación china en el Shangri-La, que finaliza este domingo tras ser inaugurado el viernes por el presidente francés, Emmanuel Macron, estuvo liderada por el contralmirante Hu Gangfeng, miembro de la Universidad de Defensa Nacional, quien acusó a EE UU de lanzar "acusaciones infundadas" para "sembrar problemas".

El Gobierno de Donald Trump ha denunciado la falta de avances en las negociaciones comerciales con China, al tiempo que acelera medidas para forzar una desvinculación económica de gran escala que, según expertos, podría desatar el caos en las cadenas de suministro globales y fragmentar al mundo en bloques de influencia liderados por las dos principales potencias.

Las tensiones entre Washington y Pekín parecían haberse aliviado a principios de este mes, cuando delegaciones de ambos países se reunieron en Ginebra y acordaron reducir parcialmente sus aranceles mientras avanzaban hacia un acuerdo comercial de mayor alcance.

Sin embargo, el rumbo de este pacto cambió bruscamente este viernes, cuando el presidente de EE UU acusó a China de violar el convenio alcanzado semanas antes para rebajar los aranceles. El mandatario no precisó en qué términos Pekín habría incumplido el acuerdo, el segundo firmado por su Administración tras la imposición de tarifas globales, después del cerrado con el Reino Unido.

Como parte del acuerdo, ambas partes habían pactado una tregua arancelaria que redujo del 145% al 30% los gravámenes estadounidenses sobre productos chinos, mientras que China disminuyó sus aranceles a bienes estadounidenses del 125% al 10%. Funcionarios estadounidenses afirman que empresas chinas continúan recibiendo subsidios estatales no declarados, una posible violación de las condiciones del acuerdo.

Por su parte, Daniel Kritenbrink, ex embajador en Vietnam, declaró este sábado a CNN que la incertidumbre generada por las idas y venidas de la Administración de Trump en torno a las tarifas "podría tener un impacto real en la disposición de China a firmar un acuerdo comercial formal con Estados Unidos". Bajo esa misma línea, uno de los principales banqueros de EE UU, el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alertó ayer a los funcionarios de que no deben subestimar a China ni esperar sumisión por parte del país asiático en el contexto de las crecientes tensiones económicas y comerciales entre ambas potencias. "Yo hablaría con China. Acabo de volver de allá la semana pasada. Ellos no tienen miedo", afirmó Dimon durante en el Foro Económico Nacional Reagan, celebrado en California, ante una audiencia de políticos, empresarios y economistas.

El banquero fue enfático al desestimar la idea de que Pekín cederá fácilmente ante la presión de Washington. "La idea de que van a inclinarse ante Estados Unidos... no contaría con eso. Cuando tienen un problema, ponen a 100.000 ingenieros a trabajar en ello. Llevan años preparándose para esto", agregó.

Las importaciones de bienes a EE UU cayeron en torno a un 20% en abril con respecto a marzo a causa de los aranceles, según se desprende del informe preliminar de indicadores económicos de la Oficina del Censo del país. De acuerdo con el reporte en mención, las importaciones de bienes en abril fueron de 276.100 millones de dólares, lo que supone 68.400 millones menos que en el mes anterior.