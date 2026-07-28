Cientos de venezolanos exigen elecciones y el regreso de María Corina Machado a su país

Caracas/Cientos de venezolanos marcharon este martes en un sector de Caracas para exigir elecciones "ya" y el regreso de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, en lo que representa la primera movilización de este tipo convocada por el partido de la dirigente - Vente Venezuela (VV)– en la capital venezolana en lo que va de año.

Los simpatizantes opositores se trasladaron desde varias localidades del municipio Libertador de Caracas y del estado aledaño de Miranda para asistir a la protesta, convocada por VV, con motivo del segundo aniversario de las últimas presidenciales en el país, las cuales, según la oposición, ganó su candidato, Edmundo González Urrutia.

"María Corina, vente, tu pueblo está presente" y "Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos" eran dos de las consignas que coreaban los manifestantes.

La solicitud de elecciones coincide con el llamamiento sobre el vencimiento del período constitucional del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

La solicitud de elecciones coincide con el llamamiento de distintas ONG y sectores gremiales sobre el vencimiento del período constitucional del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de que en enero fuera capturado el presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

Alexis José Castellano, un trabajador de la construcción de 54 años, dijo a EFE que si bien el país está de luto por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 5.500 muertos, no lo está "en lo político", por lo que exigió elecciones y expresó su confianza en que con el retorno de Machado habrá un cambio.

"María, tienes que venir, el pueblo te está esperando, el pueblo quiere que tú estés", afirmó.

Yamery Díaz también quiere una "Venezuela libre" y sin "autoridades impuestas". "La estamos esperando, la ansiamos, es nuestra líder de la paz y, como líder de la paz, yo sé que va a buscar la reconstrucción del país completo, la unificación", dijo a EFE.

La "marea azul", como llamaron a la marcha de los opositores, muchos de ellos con vestimenta del color de Vente Venezuela, gritaba desde la tarima: "Seguiremos luchando por la libertad de Venezuela".

También cantaron el himno nacional y guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los seísmos.

"La estamos esperando, la ansiamos, es nuestra líder de la paz y, como líder de la paz, yo sé que va a buscar la reconstrucción del país completo"

El partido, además, asegura estar realizando asambleas de calle en los 335 municipios del país como una forma de organización de cara al reclamo electoral.

María Corina Machado, por su parte, seguró este martes que la "transición viene" en su país, tras reiterar que Edmundo González Urrutia obtuvo una "victoria" en las presidenciales de hace dos años, en las que el hoy depuesto mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un organismo comicial controlado por el chavismo que no publicó las actas.

"Hoy sabemos lo que tenemos que hacer: concluir la tarea. El 28 de julio (de 2024) nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate, Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos", expresó la premio nobel de la paz en un vídeo reproducido durante una movilización opositora en Caracas.

Machado, fuera del país desde diciembre del año pasado, aseguró que hace dos años Venezuela "cambió para siempre" al lograr lo que describió como "la mayor victoria electoral" de su historia.

"Fue una victoria ética y existencial, ganó la verdad, ganó el bien. Terminar la tarea ha sido largo y muy doloroso, todos lo sabemos, el régimen se ha expuesto en su naturaleza, en su esencia, nos persiguieron, torturaron, humillaron, asesinaron", denunció.

"Ante la catástrofe de los terremotos, fue la gente la que salvó a la gente. Con el alma desgarrada, el país se activó para ayudar como podía"

A su juicio, el pasado 24 de junio, cuando ocurrieron los dos potentes terremotos que dejaron más de 5.500 muertos, el Gobierno chavista confirmó "lo que son, su total falta de humanidad y de compasión".

"Ante la tragedia, nuevamente respondió la gente, como ese 28 de julio hace dos años. Ante la catástrofe de los terremotos, fue la gente la que salvó a la gente. Con el alma desgarrada, el país se activó para ayudar como podía", dijo.

En la movilización se encontraban cientos de venezolanos que exigieron elecciones "ya" y el regreso de la líder opositora.

El reclamo coincide con el llamado de distintas ONG y sectores gremiales sobre el vencimiento del período constitucional del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de que en enero fuera capturado el presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

Machado, quien estuvo meses en la clandestinidad hasta diciembre, cuando salió rumbo a Noruega para recibir el Nobel de la Paz, dijo tras los sismos que regresaría al país pero, posteriormente, denunció que el Gobierno de Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

En un comunicado publicado el domingo, reiteró que regresará.

El próximo sábado comienza un diálogo entre el chavismo y un sector opositor que encabeza la exdiputada Dinorah Figuera, quien recientemente dijo que Machado es "muy importante en este proceso".

Según Figuera, la meta es una "transición electoral pacífica y democrática".