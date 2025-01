Colombia recula al aceptar "todos los términos" de EE UU para la deportación de migrantes ilegales

Colombia y EE UU pusieron a última hora del domingo fin a una crisis diplomática, que duró menos de un día, causada por la decisión del presidente Gustavo Petro de no permitir el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados por Washington mientras esas personas no recibieran un trato “digno”, lo que dio paso a un cruce de amenazas entre Washington y Bogotá.

El anuncio corrió a cargo primero del canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, que leyó un comunicado en una comparecencia ante la prensa. “Hemos superado el impasse con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo en presencia de varios altos cargos colombianos: el embajador en Washington, Daniel García-Peña; la canciller designada, Laura Sarabia; el vicecanciller Jorge Rojas y el ministro de Comercio, industria y Turismo, Luis Carlos Reyes.

Murillo agregó que, en ese contexto, él y el embajador García-Peña “viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos Gobiernos”.

“Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos”, agregó Murillo en la lectura del comunicado.

Minutos después, la Casa Blanca emitió un comunicado en un tono contundente en el que afirmó que el Gobierno de Bogotá acepta "todos los términos del presidente Trump", lo que incluye "la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos".

El comunicado asegura que, según este acuerdo, los aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones "no se firmarán, a no ser que Colombia no honre este acuerdo". Sin embargo, sostiene que "las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado –para los altos funcionarios colombianos–, las inspecciones reforzadas de Aduanas y de Protección Fronteriza se mantendrán en efecto hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos regrese con éxito".

"El presidente Trump continuará protegiendo con fuerza la soberanía de nuestra nación y espera que otras naciones del mundo cooperen a fondo y acepten las deportaciones de sus ciudadanos ilegalmente presente en los Estados Unidos", señala el comunicado.

El mandatario había anunciado la imposición sobre todos los productos colombianos de aranceles del 25%, que se elevarían al 50% dentro de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.

Además, el mandatario ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para "todos" los ciudadanos y mercancías colombianas, y la "imposición total" de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia, a lo que se sumó el anuncio de la suspensión de la emisión de visados en la sección consular en Bogotá.

El Gobierno estadounidense justificó estas medidas por "la negativa" del presidente de Colombia a "aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente".

En represalia a las decisiones de Washington, Petro anunció que Colombia también aplicaría aranceles del 25% a los productos estadounidenses importados, así como buscar otros destinos para los productos nacionales, y a continuación envió numerosos mensajes en su cuenta de X para defender su postura.

Aunque no se ha especificado la razón exacta que había llevado al colombiano a rechazar esos vuelos, se cree que está en el uso de aviones militares y que los migrantes viajaban esposados, como había ocurrido en otros trayectos similares, como a Brasil. La Presidencia anunció, en este sentido, que había dispuesto su avión para el retorno digno de connacionales.

La declaración de Colombia insistía en que “se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad” de sus ciudadanos.

Petróleo crudo, café y flores son los principales bienes que Estados Unidos importa de Colombia y que se habrían visto afectados por la decisión.

Según los datos recogidos por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), el petróleo crudo es el producto colombiano que más importa Estados Unidos, un comercio que alcanzó en 2022 los 6.050 millones de dólares y representó el 38,8% del total de importaciones.

El segundo producto es el café, con 1.780 millones de dólares y un 11,5% de las importaciones, y el tercero las flores, por un valor de 1.640 millones de dólares y un 10,5% del total. Estados Unidos también compra a Colombia petróleo refinado, oro, aluminio y carbón.

El comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Colombia ascendió a los 53.500 millones de dólares en 2022, según los últimos datos disponibles.Las exportaciones de productos estadounidenses a Colombia fueron de 28.700 millones de dólares y las importaciones de productos colombianos a Estados Unidos de 24.800 millones de dólares, de manera que hubo un superávit comercial de 3.900 millones favorable para Estados Unidos.

La controversia por estos vuelos ha tenido un alcance continental, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó para el jueves una reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), supuestamente para expresar apoyo a Colombia.

Miguel Díaz-Canel intervino en la disputa, aunque lo hizo tan tarde que ya se había calmado todo. “Nuestro apoyo al presidente Gustavo Petro en su digna defensa de los derechos de los colombianos y su respuesta al tratamiento discriminatorio y al chantaje con el que se pretende presionar a su pueblo y a Nuestra América”, escribió el mandatario cubano.

Horas antes, su canciller, Bruno Rodríguez, tildó de “inaceptable”, “violenta” e “indiscriminada” la campaña de deportaciones de inmigrantes irregulares iniciada esta semana.

Rodríguez señaló que las deportaciones se emplean “como arma de presión política contra los pueblos de Nuestra América” y avanzó que su país apoyará “iniciativas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para enfrentar este nuevo abuso contra la región”.