Un medio colombiano destapa una red de tráfico ilegal de migrantes usada por cubanos

Funcionarios colombianos de Migración y la Registraduría están implicados en una red internacional que ofrece viajar de forma irregular a EE UU y Europa y que tiene como principales clientes a cubanos, además de venezolanos, mexicanos, dominicanos, brasileños, peruanos o ecuatorianos, según revela en exclusiva el diario de Barranquilla El Heraldo.

Tres fuentes contaron al periódico colombiano el funcionamiento de esta trama, que vende sus historias de éxito especialmente en las redes de mensajería Telegram y Whatsapp. Los precios van desde los 660 a los 17.000 dólares e incluyen la expedición de documentos, estancias durante la tramitación o boletos de avión, según el caso y la tarifa.

"Las personas mayormente son criminales, líderes de redes de trata de personas o indocumentados. La red lo que les ofrece es la expedición de documentos colombianos con la garantía de que podrán salir del país en total legalidad hacía el destino que quieran sin tener ningún inconveniente en los puestos migratorios", dijo una de las fuentes al diario.

En Colombia hay personas que trabajan en los aeropuertos de El Dorado (Bogotá), Rafael Nuñez (Cartagena), Ernesto Cortissoz (Barranquilla) y José María Cordova (Medellín) por un lado, y en los puestos de control por tierra de Paraguachón (La Guajira) y Rumichaca (Nariño). Estos funcionarios de Migración permiten el tránsito de personas sin documentos, pero también a delincuentes y redes de trata de personas.

Además, en las oficinas de la Registraduría de varios puntos del país también hay trabajadores del Estado alterando la documentación oficial a cambio de una mordida.

Los nexos en el exterior están en México, República Dominicana y Venezuela.

En el caso concreto del aeropuerto de Barranquilla, ciudad donde está la sede de El Heraldo, se ofrecen salidas hacia Panamá con destino final en México y EE UU tras un pago de 1.000 o 2.000 dólares. Migración Colombia confirmó al periódico que en algunas ocasiones los países de destino detectaron problemas en la documentación y no permitieron la entrada a quienes la portaban, lo que apuntala la connivencia con los funcionarios del aeropuerto de Barranquilla que "misteriosamente" no se daban cuenta de la imitación.

Al menos 40 personas han sido detenidas en el aeropuerto de la ciudad caribeña por documentación irregular, siendo expulsada o deportada según el caso. Técnicamente, las personas no han cometido un delito, puesto que no se trata de documentación falsa, porque está expedida por la Registraduría, pero se abre investigación contra la oficina.

Algunos viajeros fueron detectados por procesos tan simples como no saberse el himno nacional o desconocer la ubicación de algunos municipios.

El Heraldo entrevistó a un venezolano cliente de la red que dio todo tipo de detalles del proceso. En su caso, cuando su familia intentó salir desde el aeropuerto de Medellín hacia México, se le impidió viajar por tener los pasaportes de los niños vencidos.

"Al regresar al hotel una persona nos dijo que por el aeropuerto de Barranquilla sí se podía viajar con pasaportes vencidos ya que conocía a alguien en esa ciudad que nos podía ayudar", explica el hombre, Javier Alexander Torrealba Acevedo.

Su contacto le aseguró que por 800 dólares la aerolínea permitiría pasar a la familia, pero al llegar al aeropuerto le pidieron 200 más por los sellos.

"Yo les pregunté por qué le colocaron sello a los pasaportes si yo tenía un documento para poder salir del país el cual me habían entregado en Migración de Ibagué por el cual no pague nada. Luego me llama la persona y me dice que no puedo viajar porque la aerolínea no permite viajar con pasaporte vencido, yo le pido que me regrese los 1.000 dólares y me dice que para regresar el dinero tengo que entregar los pasaportes para que anulen los sellos, pero yo no le di los pasaportes porque se podían quedar con los documentos y me podrían quitar más dinero para regresármelos", explica Torrealba, que finalmente decidió volver a Venezuela para hacer la renovación de los documentos. Al salir de Colombia tuvo que explicar la peripecia para justificar la presencia de los sellos en su pasaporte, por lo que Migración le pidió disculpas y se mantiene alerta sobre posibles casos similares.

Además de los casos de migración irregular, según el periódico, en Europa ha habido múltiples operativos contra la trata de personas, la mayoría mujeres, en los que se han detectado multitud de pasaportes colombianos que podrían estar conectados con esta red, aunque no hay certeza por ahora.

Además, este abril fue capturado Brian Donaciano Olguín Berdugo, alias Pitt, presunta mano derecha del mexicano El Chapo Guzmán, que llegó a Colombia por el aeropuerto de Medellín favorecido por los funcionarios de Migración que le permitían el tránsito sin problemas. Al parecer, el narcotraficante estaba tramitando la nacionalidad colombiana para viajar sin problemas entre México y el país, además de a Europa.

