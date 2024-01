Un crucero de Disney auxilia a cuatro balseros y los entrega a las autoridades cubanas

El crucero Disney Fantasy, un buque turístico del conglomerado estadounidense de entretenimiento Walt Disney Company, rescató el pasado 31 de diciembre a cuatro cubanos a 10 millas náuticas de La Habana, y los entregó a las autoridades de la Isla. Ese mismo día, la Patrulla Fronteriza detuvo a otros 11 balseros que desembarcaron en Cayo Largo e informó de que ya los "procesó para su expulsión".

Según Jason Dhaliwal, uno de los pasajeros del crucero, los balseros se encontraban en una "lancha sin motor" cuando fueron rescatados. Luego de una revisión médica se les ofreció comida y agua. Dado que el crucero estaba muy cerca de La Habana, y al valorar que el desvío no tendría un impacto significativo en su itinerario, la plana mayor del barco decidió devolverlos a la costa cubana.

Por otra parte, el oficial Samuel Briggs, jefe en funciones del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza, señaló en sus redes sociales que "existe una investigación en curso" sobre el desembarco y arresto de los 11 cubanos, que llegaron a Cayo Largo.

Esta devolución de balseros se da un día después de que el Ministerio del Interior informara de que, en los últimos 12 meses, 5.253 cubanos han sido deportados por vía aérea y marítima desde diferentes países de la región.

Cuba también recibió a migrantes repatriados desde Bahamas, Belice, Islas Caimán, República Dominicana y México. Desde este último país fueron deportados 435 cubanos en cinco vuelos de la aerolínea Viva Aerobús.

Las autoridades han reiterado que aquellas personas que se internen de manera irregular en territorio estadounidense serán devueltas a su país de origen y no podrán ingresar a EE UU en un período de cinco años, además de no ser elegibles para pedir asilo.

Bajo el acuerdo bilateral entre Cuba y EE UU para devolver a la Isla a los que lleguen por vía marítima, hubo ocho traslados para repatriar a 426 balseros desde abril de 2023, cuando se reanudaron las expulsiones aéreas.

Durante el año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2022 y culminó el pasado 30 de septiembre, más de 6.800 cubanos fueron interceptados por los guardacostas de EE UU en viajes hacia Florida, según datos oficiales.

