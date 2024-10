Cuatro detenidos por un triple crimen en una vivienda en La Habana

Madrid/Las autoridades cubanas mantienen silencio sobre un triple crimen que trascendió este miércoles a través de las redes sociales, una semana después de ser perpetrado. Tres personas, Soraida Águila, de 86 años; su hijo Danilo Valido Águila, de 62; y un amigo de la familia, José Miguel; fueron asfixiados durante el asalto a su vivienda, ubicada cerca del Parque Trillo, en la calle San José entre Espada y San Francisco.

“Era mi mamá, mi hermano y un amigo de mi hermano”, ha contado a Martí Noticias Mayda Valido, familiar de dos de las víctimas. “A mi mamá la ahogaron con una almohada, a mi hermano parece que, con una toalla, o algo así; y al otro también. Los asesinos no portaban armas”, detalló.

“A mi mamá la ahogaron con una almohada, a mi hermano parece que, con una toalla, o algo así; y al otro también"

Valido contó que el suceso se produjo la noche del miércoles 9 de octubre, aunque los cuerpos no se encontraron hasta un día después, cuando, alarmadas al no poder localizar a sus familiares, su hermana y ella –que residen en EE UU– contactaron con algunos vecinos para verificar que se encontraban bien. “Lograron entrar a la casa y fue que descubrieron los cadáveres”, expuso.

Según su percepción, “la Policía fue muy eficiente. Desde el primer día que descubrieron los cadáveres, vino toda la Policía y en 24 horas cogieron a todos los asesinos. La gente hace horrores por dinero, porque hay mucha escasez de dinero y mi hermano era un ángel que ayudaba a todo el mundo y era un amor de persona”, lamentó.

No tuvo elogios, al contrario, para las autoridades políticas, a las que responsabiliza de la pobreza y sus consecuencias. "Hay mucha violencia, y todo debido a la crisis que el Gobierno nos está llevando pero, en vez de ir a robar a una vivienda, ¿por qué no enfrentan al régimen, que es quien nos tiene en este desespero?".

Aunque no se ha filtrado la identidad de los atacantes, en redes sociales circula la versión de que se trataba de cuatro individuos, también con vínculos familiares –dos hermanos, el padre de ambos y una última persona que conducía el vehículo– y Valido ha confirmado que conocían a su hermano.

“Él nunca había tenido problemas con nadie y las personas que lo asesinaron también eran amistades de él y él los ayudaba muchísimo. Ya no sabes los sentimientos de la gente ni nada”, lamentó en la entrevista.

“Se llevaron la caja fuerte de mi hermano y pertenencias, cosas materiales”, agregó Valido, que no especificó si han podido recuperar lo robado tras la detención de los presuntos culpables.

“Mi mamá estaba viejita, pero estaba muy fuerte y muy bien, lo único que tenía Alzheimer, la memoria perdida. Parece que ella se despertó cuando oyó ruido, porque ella estaba en otro cuarto, y se levantó y la cogieron”, describió. En cuanto a su hermano, aunque tenía un apartamento en un tercer piso, estaba en una casa de la planta baja para poder ayudar en el cuidado de su madre.

“Mi mamá estaba viejita, pero estaba muy fuerte y muy bien, lo único que tenía Alzheimer, la memoria perdida"

Las víctimas fueron enterradas el pasado sábado.

El triple asesinato, del que aún no ha habido reacción oficial, ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre el aumento o no de la criminalidad. “¿Pero no dicen que en la Habana se respira tranquilidad? –reaccionaba una comentarista a la publicación de la noticia en redes–. Nos enteramos de los asesinatos que ocurren en nuestro país gracias a las redes sociales, porque nuestro Gobierno no da un detalle, por eso de seguir vendiendo una Cuba segura, y están empeñados en decir que todo forma parte de una campaña para desacreditar a la Revolución”.

En línea con la versión de las autoridades, otro usuario afirmaba que no es un fenómeno nuevo. “En Cuba siempre ha existido violencia, lo que ahora tenemos internet y se da a conocer, pero desde que yo tengo uso de razón hay violencia, porque en mi pueblo todos los fines de semana o casi todos mataban a alguien”, esgrime, ante la incredulidad de otros internautas que le preguntan dónde vive.

El más reciente asesinato múltiple que trascendió en la Isla fue el pasado agosto en Ceballos, Ciego de Ávila, cuando cuatro personas –dos mujeres, un adolescente y un niño– perdieron la vida también durante un asalto a una vivienda. En aquella ocasión, un hombre fue detenido horas después como único responsable.

A principios de este mes, el régimen hizo públicas las penas de máxima severidad –tres cadenas perpetuas y una a 30 años de prisión– para cuatro acusados de matar a un custodio en Mayarí, Holguín. El Gobierno suele pronunciarse bien cuando los crímenes se han resuelto, bien cuando se ha producido el juicio, para instalar la idea de que las fuerzas de seguridad y los tribunales actúan de manera eficaz, pero la prevención del delito parece estar fallando.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, los reportes de criminalidad han aumentado un 152%. La Policía defiende que los porcentajes de delitos violentos son similares en el tiempo, aunque no revela los números.