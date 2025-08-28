Cuba acusa a EE UU de querer "destruir a la revolución bolivariana y chavista" de Venezuela

Fotografía de archivo de miembros del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.

El Alba advierte de que el despliegue militar estadounidense pone en riesgo la estabilidad de la región

La Habana/Caracas/Los diez países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) advirtieron este miércoles que el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que incluye –denuncia el bloque– el envío de "buques de guerra y submarinos nucleares", pone en riesgo la estabilidad de la región.

En un comunicado, la organización expresó que esta acción representa una "seria amenaza a la paz y a la seguridad de la región" y que constituye una "violación" de los compromisos suscritos en el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

Para la alianza, "estas maniobras militares ofensivas, (...) lejos de intimidar a los pueblos, son un impulso para redoblar los esfuerzos por la integración, la cooperación y el dialogo pacífico".

"La Alianza Bolivariana exige el cese inmediato de esta política hostil y el respeto pleno a la soberanía e independencia de los Estados de América Latina y el Caribe", manifestó la ALBA, integrada por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Venezuela.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, subrayó la "solidaridad y apoyo" de su país a Venezuela frente al intento de Washington de "destruir a la revolución bolivariana y chavista".

El canciller escribió en redes este mensaje al informar de su reunión en La Habana con el embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro Gaspar.

Poco antes, Rodríguez había alertado del "grave peligro" que supone el envío de más buques militares de Estados Unidos a aguas del sur del mar Caribe.

“El envío por EE UU de más buques militares al Caribe crea un grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América con el ridículo pretexto de enfrentar el narcotráfico”, afirmó también en redes sociales.

El canciller refirió en su mensaje que este movimiento militar "responde a la agenda de políticos corruptos como el secretario de Estado", Marco Rubio.

Ya este lunes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había mostrado "toda la solidaridad y el apoyo" de su país a Venezuela y a su jefe de Estado, Nicolás Maduro, en este contexto. Además, Díaz-Canel se dijo convencido de que "la fortaleza de la Unión Cívico-Militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas y los actuales intentos de sabotear el desarrollo del país".

La Casa Blanca anunció la semana pasada que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Días antes, según la cadena estadounidense CNN, Washington comenzó a desplegar a 4.000 agentes –principalmente infantes de Marina– en las aguas del sur del mar Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

La actual administración estadounidense también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

La Habana, aliada histórica de Caracas, se refiere al nuevo episodio de tensión como “amenazas imperialistas” e “intentos de sabotear el desarrollo de Venezuela”.

El martes, el Gobierno venezolano, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó de que EE UU planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a sus costas la próxima semana, entre otros "buques de guerra" desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las "acciones hostiles" de la Administración de Donald Trump.

Esto, según la misión, representa "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales".

Por tanto, exigió "el cese inmediato del despliegue" y reclamó "garantías claras y verificables" de EE UU "de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares" en América Latina y el Caribe.

Venezuela también anunció el martes un despliegue de buques de "mayor porte" en sus aguas territoriales para combatir el narcotráfico.