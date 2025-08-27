Venezuela alerta que EE UU planea enviar "submarino nuclear" a sus costas la próxima semana

La primera ministra de Trinidad y Tobago reitera su apoyo a Trump, a pesar de las críticas de la Caricom

Caracas/Tegucigalpa/San Juan/El Gobierno de Venezuela alertó este martes que Estados Unidos planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas del país suramericano la próxima semana, entre otros "buques de guerra" desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las "acciones hostiles" de la Administración del presidente Donald Trump.

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas –máxima representación del país en suelo estadounidense– denunció en una carta "la escalada de acciones hostiles y amenazas" de Washington, y aseguró que el despliegue en el Caribe de buques como "el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido", representa "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales".

En ese sentido, advierte que la llegada de estos buques "a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales", que no especifica la misión en el texto, compartido en Telegram por los ministros de Exteriores y de Comunicación, Yván Gil y Freddy Ñáñez, respectivamente.

La delegación consideró la presencia del submarino nuclear como un "claro acto de intimidación", y recordó que el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por EE UU, declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

"La presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias", expresó la misión, que también recordó que se trata de una región declarada zona de paz en 2014.

Por tanto, aseveró que el ingreso de un submarino nuclear, "sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo, vulnera el objeto y propósito de dicho instrumento jurídicamente vinculante y erosiona la confianza colectiva en la vigencia del régimen de desnuclearización regional".

Venezuela, a través de su misión ante la ONU, exige "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News", y reclama "garantías claras y verificables" de EE UU "de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares" en América Latina y el Caribe.

No obstante, este tipo de submarinos no están diseñados para el transporte de armas nucleares.

Además, insta al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal) a convocar a "consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles y amenazas", y llama a "todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a respaldar el respeto al carácter desnuclearizado" de la región.

Este mismo martes, Caracas pidió el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante "las amenazas" de EE UU, y expresó su preocupación por "el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" del país norteamericano, según el canciller Yván Gil, quien se reunió durante la jornada con el coordinador residente de la organización multilateral en Venezuela, Gianluca Rampolla.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció el despliegue de buques de "mayor porte" en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la 'Operación Relámpago del Catatumbo', que prevé un aumento de los militares desplazados a regiones fronterizas con Colombia.

Esta medida fue anunciada una semana después de que EE UU advirtiera de que está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a la nación.

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien el país norteamericano acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

"Como fundador de la Celac, denuncio enérgicamente el bloqueo militar de Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela"

El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya denunció este martes "enérgicamente el bloqueo militar" de Estados Unidos contra Venezuela, lo que, en su opinión, "destruye la Carta de las Naciones Unidas".

"Como fundador de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), denuncio enérgicamente el bloqueo militar de Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela, que destruye la Carta de las Naciones Unidas y, con ello, el derecho internacional, atentando contra la soberanía de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe", indicó Zelaya en un mensaje en la red social X.

El gobernante, quien es esposo y principal asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, subrayó que "guardar silencio ante esta agresión (a Venezuela) también constituye un crimen de lesa patria y un acto de cobardía imperdonable al no defender la verdad y la justicia internacional".

"¿Para qué sirven las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad si no pueden hacer prevalecer la paz ni garantizar los derechos de las naciones que la integran?", se preguntó Zelaya, coordinador del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), que surgió en 2011, luego de su derrocamiento mediante un golpe de Estado, el 28 de junio de 2009.

Zelaya también afirmó que "es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del Gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas" por el país centroamericano, como denunció hace dos semanas la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, en declaraciones a la cadena Fox.

Bondi dijo entonces que "hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas, también están intercambiando dinero por sobornos, para que los puertos y espacios de entrada para llevar todas estas drogas a Estados Unidos y otros países".

Zelaya señaló que el Gobierno de Xiomara Castro "ha sido reconocido incluso por Estados Unidos por su combate frontal contra el narcotráfico: con el aumento histórico de decomisos de droga, la destrucción de cultivos y narcolaboratorios, y la entrega a la justicia de reconocidos capos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por haber conformado un cartel que traficó toneladas de droga hacia ese país".

Las afirmaciones de Bondi fueron rechazadas el pasado 13 de agosto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tegucigalpa. "Rechazamos de forma enérgica la falsa declaración de la Fiscal Pam Bondi. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro libra una ofensiva histórica contra el crimen transnacional del narcotráfico, ejecutando los decomisos de cocaína más grandes y jamás registrados", indicó la Cancillería del país centroamericano en sus redes sociales.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, también ha rechazado las afirmaciones de la fiscal estadounidense, además de reconocer que Honduras lleva mucho tiempo sin un radar en su región caribeña para detectar aeronaves que trafican con drogas desde América del Sur, y que alguna información se recibe como colaboración de países como Colombia y Estados Unidos.

"La unidad de la Caricom ya se había fracturado antes de mis comentarios. No me disculpo por mantenerme firme contra el narcotráfico y el contrabando de armas"

Por su parte, La primera ministra trinitense, Kamla Persad, declaró este martes que su Administración durante los próximos cinco años tendrá una "política que dé prioridad a Trinidad y Tobago", sin dejarse amedrentar por las críticas de la Comunidad del Caribe (Caricom), grupo de integración regional de 15 miembros del que forma parte el país caribeño.

La mandataria subrayó que en este asunto, cada Estado miembro de la Caricom "puede hablar por sí mismo" y que "Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años".

"La unidad de la Caricom ya se había fracturado antes de mis comentarios. No me disculpo por mantenerme firme contra el narcotráfico y el contrabando de armas", afirmó Persad.

La primera ministra hizo hincapié en que Estados Unidos tiene la capacidad de desarticular las redes de narcotráfico y que asociarse con los estadounidenses no supone socavar la región del Caribe, sino defenderla.

"Miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados en los últimos 25 años. Ayer mismo, una jubilada de 65 años fue violada, muy probablemente por un inmigrante ilegal. De ahora en adelante, nuestra política exterior se basará principalmente en lo que más beneficie a los ciudadanos de Trinidad y Tobago", enfatizó Persad.

Asimismo, la mandataria tildó de hipócrita la declaración de Rowley sobre la presencia de Estados Unidos y cuestionó: "¿No fue Rowley el mismo presidente de la Caricom que pidió ayuda a Estados Unidos para frenar el flujo de armas hacia la región?".

"Si no están de acuerdo con la política y la ideología del presidente estadounidense, Donald Trump, es su elección, que lo digan, pero mi Gobierno no tiene por qué estar de acuerdo con sus opiniones", sentenció.

El principal partido opositor de Trinidad y Tobago, el Movimiento Nacional del Pueblo, calificó este martes de "lamentable, imprudente y siniestra" la declaración del Gobierno de Trinidad y Tobago en apoyo a Estados Unidos frente a Venezuela.

Caricom no ha emitido todavía ninguna declaración oficial conjunta sobre la decisión de EE UU y, según Browne, la declaración del Gobierno trinitense "saboteó la capacidad de la región para formar un consenso y elaborar una posición unida".