Unos 40 cubanos varados en Nicaragua desde enero regresarán este martes en un vuelo especial

Los cubanos varados en Nicaragua desde el pasado 28 de enero, cuando el vuelo en el que debían regresar a Cuba tras pasar seis días haciendo compras en el país centroamericano fue cancelado por las restricciones de la pandemia, regresarán por fin este martes en un vuelo especial de Conviasa.



El colectivo, formado por unas 40 personas, abandona finalmente Managua tras semanas de penurias y protestas y con algunos de ellos, según sus testimonios, completamente arruinados.

Además de verse obligados a costearse alojamiento y comida por un mes y medio, algo con lo que no contaban en absoluto, han tenido que pagar la PCR obligatoria para determinar que no están contagiados de covid-19, una prueba valorada en 150 dólares. Aunque, eso sí, no deberán abonar los gastos de transporte.

Los cubanos habían rechazado el pago de la prueba de coronavirus alegando que habían dejado pagados en la Isla los 30 dólares previstos para realizársela a su llegada, pero finalmente han aceptado las condiciones para no perder la ocasión de tomar el vuelo humanitario.

Conviasa dejó de volar entre Nicaragua y Cuba por indicación de las autoridades sanitarias cubanas, motivo por el que los afectados han recurrido en numerosas ocasiones durante este tiempo al Consulado en Managua, pero la única respuesta que obtuvieron, según el diario local La Prensa, fue el envío de patrullas para mantenerlos apartados.

Nicaragua da muchas facilidades a los cubanos para la obtención del visado desde enero de 2019 y se ha establecido como un destino más para las mulas o para seguir la ruta hacia EE UU.

Esto ha ocasionado ya varios problemas durante la pandemia. El pasado junio pudieron regresar a la Isla gracias a otro vuelo especial 90 cubanos que estaban atrapados desde marzo, cuando empezó la pandemia y se cerraron las fronteras.

Según los registros del Ministerio de Salud, la pandemia ha dejado 174 muertos y 6.509 casos confirmados.

Pero estas cifras contrastan con las del independiente Observatorio Ciudadano covid-19,, que reporta 2.997 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 13.209 casos sospechosos, y con los de un estudio del Comité Científico Multidisciplinario, que contó entre 7.600 y 8.500 defunciones hasta agosto pasado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh) han mostrado su preocupación por Nicaragua, donde las autoridades no imponen restricciones para evitar la expansión de la covid-19, toman pocas medidas de prevención social, y fomentan actividades de aglomeración.

