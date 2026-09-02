La cúpula militar venezolana apoya el acuerdo con EE UU y dice que no es "subordinación"

Chris Wright fue recibido en el aeropuerto por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios de EE UU en Venezuela, John Barrett.

El Secretario de Energía llega a Caracas para la firma de un nuevo contrato de Chevron y dice Washington quiere "mucha inversión" en el país

Caracas/El ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, anunció este martes el respaldo de la cúpula militar de su país al histórico acuerdo petrolero que le otorga más del 20% de las reservas de crudo a Estados Unidos y aseguró que se trata de una decisión "para la paz" y no de una "subordinación".

"Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación. Estamos complemente de acuerdo, apoyamos todas las decisiones de nuestra comandante en jefe (Delcy Rodríguez) para lograr la prosperidad", dijo González López tras sostener una reunión con la mandataria encargada en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

El ministro fue enfático en señalar su acompañamiento al acuerdo que, dijo, se va traducir "en mayor empleo" y producción. "Si ustedes me preguntaran (por) este acuerdo en una sola palabra esto es prosperidad y bienestar para el país, igual que para nosotros", añadió González López.

"Si ustedes me preguntaran (por) este acuerdo en una sola palabra esto es prosperidad y bienestar para el país, igual que para nosotros"

El Parlamento de Venezuela respaldó este mismo martes con el voto del chavismo y la disidencia de la oposición el acuerdo petrolero anunciado por Caracas y Washington, que tendrá una vigencia de 25 años y el objetivo de producir 1,5 millones de barriles más al día.

El diputado Miguel Pérez Abad, quien presentó el proyecto, afirmó que el acuerdo petrolero es el "más importante de los últimos 100 años" por sus implicaciones y alcance. Además, indicó que generará alrededor de 3,6 millones de empleos "directos, indirectos y adicionales" derivados de la actividad petrolera.

El secretario de Energía, Chris Wright, que llegó este martes a Caracas para participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron, aseguró a su arribo que Gobierno de Estados Unidos quiere que haya "mucha inversión" de su país en Venezuela.

"Nosotros queremos ver mucha inversión procedente de Estados Unidos en Venezuela para aumentar las oportunidades y la prosperidad de los venezolanos, estadounidenses y consumidores de energía", expresó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, próximo a Caracas, en el comienzo de su segunda visita a este país.

En ese sentido, Wright dijo a periodistas que se busca aumentar "el flujo de capital privado de un gran número de empresas estadounidenses".

El alto funcionario norteamericano también informó de su llegada en la red social X, donde dijo que la "diplomacia energética del presidente (Donald) Trump está dando resultados: impulsando nuevos acuerdos energéticos, abriendo la puerta a las empresas estadounidenses y fortaleciendo la seguridad energética en todo" el hemisferio.

Wright y su delegación fueron recibidos pasadas las 20:30 hora local por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios de EE UU en Venezuela, John Barrett.

La "diplomacia energética del presidente (Donald) Trump está dando resultados: impulsando nuevos acuerdos energéticos, abriendo la puerta a las empresas estadounidenses y fortaleciendo la seguridad energética en todo" el hemisferio

La visita tiene como objetivo la firma de un nuevo contrato para Chevron en la Faja del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, según explicó más temprano a periodistas un funcionario estadounidense, quien detalló que está previsto que mañana la petrolera anuncie "la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (de Venezuela)".

El pasado viernes, Caracas y Washington anunciaron un acuerdo petrolero "histórico" que, según la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, tendrá una vigencia de veinticinco años con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios.

La Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años otorgada a la compañía privada North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, para explotar parte del petróleo venezolano.

Wright visitó Venezuela el pasado febrero para establecer una asociación energética a largo plazo acordada con Rodríguez. Ambos apostaron entonces por la superación de las diferencias entre sus países, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo pasado, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en Caracas.

Venezuela cedió este año el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero, al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

El pasado 23 de julio, el presidente de EE UU aseguró que Wright está "dirigiendo Venezuela" y lo felicitó por el "gran trabajo" que está haciendo "mejor que nadie nunca antes".