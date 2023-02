Al declarar culpable a un ex alto cargo, un tribunal de EE UU provoca un sismo político en México

El veredicto de culpabilidad de un jurado de Estados Unidos contra el ex secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna no se materializará en una sentencia hasta dentro de cuatro meses, pero sus efectos sobre el clima político han sido inmediatos y ha dado argumentos a la retórica ponzoñosa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alto funcionario en las Administraciones de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), del Partido Acción Nacional (PAN, conservador) hoy en la oposición, García Luna fue declarado culpable el martes pasado, ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, de cuatro cargos por narcotráfico y uno de falso testimonio.

Prudente durante el poco más de un mes que ha durado el juicio, a pesar de la asociación que desde el principio hicieron partidarios del actual Gobierno y medios de comunicación de su nombre y el de García Luna, el ex presidente Calderón hizo público un comunicado poco después de saberse la noticia.

En él, después de aclarar que respeta "las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a Derecho" y que como "hombre de leyes" ha estado siempre al lado de la justicia y de las víctimas, denuncia: "Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi Gobierno de actuar en contra de la delincuencia".

"Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses"

"Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses", asevera el ex mandatario, cuyo ex secretario fue acusado de recibir dinero del cártel de Sinaloa (también llamado del Pacífico), y prosigue: "He sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada. Luché para construir un auténtico Estado de Derecho, sin el cual no hay libertad, justicia ni desarrollo. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, al llamado cártel del Pacífico. Prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron también, en su gran mayoría, perseguidos, detenidos y extraditados por mi Gobierno".

"Con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de Gobierno", se defiende el ex presidente, que menciona haber contado también "con el apoyo y reconocimiento de instancias del Gobierno de Estados Unidos".

La previsible respuesta de López Obrador al veredicto sobre García Luna quedó muy lejos de este llamado. "Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombrastes [sic] a García Luna, y si sabías o no sabías, y sobre eso es que queremos información", apostrofó el miércoles el actual presidente a Calderón en su habitual conferencia de prensa matinal desde el Palacio Nacional.

Y aunque declaró que está en contra de enjuiciar al ex mandatario, sugirió: "Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo y, yo diría como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los ex presidentes, tanto a Fox como a Calderón".

García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia durante una década, durante el Gobierno de Fox al frente de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado, y como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón.

Desde 2012 vivía en Florida y fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE UU). La sentencia que dictará el próximo 27 de junio el juez Brian Cogan –el mismo que mandó a la cárcel de por vida a Joaquín El Chapo Guzmán– puede ir de 20 años a cadena perpetua, aunque el abogado del ex funcionario ya ha anunciado que "continuará su lucha" para "limpiar su nombre".

"El argumento para culpabilizarlo ha sido la repetición de versiones –algunas contradictorias, otras fantasiosas– de criminales sesgados e impresentables"

Cuando todavía no habían pasado todos los testigos de la acusación, el pasado 9 de febrero, Guillermo Valdés Castellanos, quien estaba al frente de la Inteligencia mexicana durante el Gobierno de Calderón como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional –desmantelado por López Obrador nada más tomar posesión–, se expresó contundentemente sobre el juicio que estaba teniendo lugar en Brooklyn. "Once años de investigación de la DEA y tres de la Fiscalía y no han presentado ninguna evidencia que corrobore lo dicho por los testigos", dijo el ex funcionario en un tuit, refiriéndose a los 250 millones de dólares que supuestamente dieron a García Luna los narcos. "El argumento para culpabilizarlo ha sido la repetición de versiones –algunas contradictorias, otras fantasiosas– de criminales sesgados e impresentables".

En la misma línea, después de conocerse el veredicto, se pronunciaron diversos columnistas mexicanos, como Raymundo Riva Palacio o Jorge Fernández Menéndez.

"Bastaron menos de tres días de deliberaciones del jurado, después de un juicio que fue exprés, en donde los fiscales trabajaron bajo la doctrina legal vigente en los tribunales estadounidenses llamada la Teoría del Mosaico, mediante la cual llevaron a media docena de criminales, capturados muchos de ellos por García Luna, para que fueran repitiendo lo mismo, que recibía dinero del Cártel de Sinaloa, desde distintos ángulos y trincheras – algunos de ellos eran incluso enemigos–, y al final se armara todo el rompecabezas con las pequeñas piezas que aportaron. La estrategia de la defensa de atacar la credibilidad de los testigos fue insuficiente", escribió este miércoles Riva Palacio.

El veterano periodista señala que la declaración judicial también debe afectar a los servicios de inteligencia estadounidense, lanzando varias preguntas al aire: "¿Cómo fue posible que durante 30 años no detectaran que estaba vinculado al Cártel de Sinaloa? ¿Cómo fue que lo premiaron, lo reconocieron y le permitieron convivir con las más altas personalidades del Gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo se le escapó también al Mossad, que lo entrenó y capacitó a varios en su equipo más cercano, algunos de los cuales también fueron mencionados en el juicio? ¿Cómo fue que, ya fuera del Gobierno, el Departamento de Estado lo contrató para diseñar un modelo policial en América Latina?".

"No se comprende, como hemos insistido muchas veces, el enorme riesgo que implica para el Estado mexicano, más allá de la culpabilidad o no de García Luna, la forma y el fondo de lo que está detrás de esa acusación y este proceso"

"En México muchos están celebrando la condena a García Luna, dentro y fuera del Gobierno federal. El ex secretario nunca fue un personaje demasiado popular", expone por su parte Jorge Fernández Menéndez, quien hace hincapié en el ataque a México como país que supone la decisión del jurado neoyorquino, al reflejar la desconfianza de la sociedad estadounidense, incluyendo el sistema judicial y, sobre todo, la DEA, hacia las instituciones de México (primera víctima, dicho sea de paso, de la guerra contra las drogas destinadas mayoritariamente al mercado de EE UU). "No se comprende, como hemos insistido muchas veces, el enorme riesgo que implica para el Estado mexicano, más allá de la culpabilidad o no de García Luna, la forma y el fondo de lo que está detrás de esa acusación y este proceso. Si para detener, procesar y declarar culpable a cualquier funcionario del pasado, del presente o del futuro, sólo se requiere de testigos protegidos que declaren en contra de alguien, en cortes estaduonidenses y sin que existan siquiera procesos similares en México, lo que tenemos es una poderosísima arma de presión política que desde la Unión Americana se puede utilizar en el momento en que se considere conveniente y contra quien sea", denuncia el articulista de Excélsior.

El veredicto de la corte neoyorquina está siendo para López Obrador, en cualquier caso, un "botín", en palabras de José Carreño Carlón, periodista y también ex funcionario público, justo en los días en que ha sido aprobado por el Congreso mexicano el llamado "plan B" del presidente para desmantelar el Instituto Nacional Electoral, árbitro que garantiza los comicios limpios.

En contra de ese plan, hay convocada una manifestación ciudadana el domingo en la Ciudad de México, descalificada por López Obrador aprovechando el caso García Luna: el presidente extiende la culpa no solamente a Calderón, sino a todos los que defienden un sistema que en sus ojos sería enteramente "corrupto".

"Con el formidable aparato de propaganda de un presidente concentrado en prolongar su poder más allá de 2024, pasando sobre lo que haya que pasar, la condena del policía estrella de los primeros Gobiernos de la transición democrática, en la narrativa de López Obrador, deviene proyectil contra la línea de resistencia a la destrucción del andamiaje democrático electoral", teme Carreño, que concluye su columna de este miércoles: "Con la deriva autocrática, centralizadora de todas las decisiones nacionales en el 'supremo poder ejecutivo', incluyendo las relativas a la organización de las elecciones, es la ciudadanía la que parece despertar a la causa republicana. Y de allí el empeño presidencial en demeritar su movilización contra la muerte de la democracia con injurias y calumnias, como la de homologarla con el culpable de Brooklyn".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.