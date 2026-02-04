Delcy Rodríguez aboga por superar las diferencias con EE UU un mes después del arresto de Maduro

Un cartel durante la manifestación para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

El chavismo extiende una gigantografía en protesta para exigir la devolución del ex presidente y su esposa

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó este martes por superar las diferencias con Estados Unidos, cuando se cumplía un mes del ataque del país norteamericano en Caracas y estados aledaños, aunque insistió en su petición de libertad para Nicolás Maduro.

"El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores", manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en una transmisión del canal estatal VTV.

La presidenta encargada indicó que en "estos días", sin precisar detalles, conversó por teléfono con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, y abogó porque el "camino" sea el respeto.

"Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión (…), es que las diferencias, las controversias, las divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político", subrayó Delcy Rodríguez.

"Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto", manifestó Delcy Rodríguez.

En este sentido, la mandataria encargada apostó por "construir una agenda de trabajo" con Estados Unidos desde las "diferencias" y aseguró que los venezolanos apuestan a que "las controversias, las divergencias" con el país norteamericano se resuelvan a través del "diálogo político y el diálogo diplomático".

"Ese debe ser el camino: el respeto, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal", indicó Delcy Rodríguez, quien mencionó que "históricamente hay muchos vínculos" entre Venezuela y Estados Unidos.

Asimismo, afirmó que Venezuela "ha transmutado y ha madurado", luego de un mes del ataque de Estados Unidos –que dejó un saldo de más de un centenar de fallecidos, entre ellos civiles y militares– y apostó por "trabajar con esfuerzo" para "superar" las "diferencias".

En el centro de Caracas, una multitud chavista extendió una gigantografía con la imagen de Maduro y su esposa, para exigir a Estados Unidos la devolución de la pareja presidencial.

Durante la marcha, cientos de manifefstantes gritaron en inglés Bring them back –Tráiganlos de vuelta–, una frase estampada en la gigantografía en exigencia a la devolución de Maduro y Flores, actualmente detenidos en Estados Unidos.

"Free Cilia; free Nicolás Maduro. Bring them back", expresó Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Por su parte, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que su padre y Cilia "están conscientes del momento que ahora les toca jugar y de la lucha desde las trincheras, allá (En Estados Unidos)", así como del "papel que les toca jugar en esta lucha histórica".

"Hoy tenemos paz gracias a Nicolás que está allá. (…) Nicolás y Cilia estarán fuertes porque nosotros vamos a estar unidos por la lucha, por su liberación y por avanzar en la construcción de la revolución bolivariana", indicó Nicolás Maduro Guerra.

Durante la concentración, el chavismo cantó varias canciones, entre ellas una que usó Maduro en su campaña presidencial en 2024, cuando fue proclamado mandatario reelecto por el ente electoral, un resultado considerado fraudulento al no poderse verificar las actas.

Desde el ataque militar de Estados Unidos, el chavismo se ha movilizado diariamente en Caracas con marchas, jornadas de escritura de cartas y vigilias para pedir la liberación y retorno de Maduro y Flores a Venezuela.

El jefe de Gobierno de Distrito Capital aseguró este martes que ya hay "más de 300.000 cartas" que han hecho los venezolanos en apoyo a Maduro y Flores.

Maduro permanece encarcelado en una cárcel en Estados Unidos, acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.