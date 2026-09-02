Delcy Rodríguez, obsesionada por quedar bien con EE UU y Trump

Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, durante su encuentro este miércoles en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Caracas/Delcy Rodríguez no pierde ocasión de exhibir su buena relación con la Administración de Donald Trump. La presidenta encargada de Venezuela volvió a hacerlo este miércoles, durante la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, al elogiar al Gobierno estadounidense, defender los acuerdos alcanzados entre ambos países y llegar a expresar su deseo de que el gran pacto petrolero anunciado la semana pasada beneficie también a los ciudadanos de Estados Unidos.

“Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para la producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos”, afirmó Rodríguez durante un acto en el Palacio de Miraflores. “Yo sé que es el objetivo del presidente Donald Trump”, añadió.

El acuerdo, anunciado por Trump el pasado viernes, prevé el desarrollo de 17 campos petroleros venezolanos que concentran unos 65.000 millones de barriles de reservas. Washington lo ha presentado como una pieza central de su estrategia para recuperar la producción energética venezolana y, al mismo tiempo, reducir la influencia de Rusia y China en el país.

“Reivindico cada día más el canal y el diálogo político y diplomático”, aseguró, antes de defenderlo como el mecanismo apropiado para relacionarse con Estados Unidos

Rodríguez aprovechó la presencia de Wright para agradecer además el trabajo realizado por la Administración estadounidense. Pidió al secretario de Energía que trasladara su reconocimiento al Departamento de Estado, a la propia Secretaría de Energía y al Gobierno de Trump en su conjunto por los esfuerzos para alcanzar acuerdos que calificó de “ganar-ganar” y de “mutuo beneficio”.

La dirigente chavista fue todavía más lejos al convertir la cooperación petrolera en una reivindicación de la nueva relación política con Washington. “Reivindico cada día más el canal y el diálogo político y diplomático”, aseguró, antes de defenderlo como el mecanismo apropiado para relacionarse con Estados Unidos y otros países, y obtener de esa cooperación bienestar económico.

Sus palabras contrastan con décadas de retórica chavista contra Washington y llegan apenas ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y de la posterior instalación de Rodríguez al frente del Ejecutivo. La presidenta encargada ha ido consolidando desde entonces una relación pragmática con Trump, que Washington justifica por la necesidad de estabilizar Venezuela y reconstruir su devastada economía antes de completar una transición democrática.

Wright correspondió este miércoles a los elogios. El secretario de Energía calificó de “día histórico” la firma de nuevos acuerdos con empresas extranjeras y sostuvo que la política de Trump busca transformar el país.

La presencia estadounidense y las condiciones del gran acuerdo petrolero han provocado críticas entre sectores que consideran que Caracas está haciendo concesiones excesivas sobre sus recursos naturales

“La misión del presidente Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela”, declaró el funcionario estadounidense en Miraflores. Wright aseguró también que Caracas y Washington llevan meses “trabajando día y noche” para hacer posibles los nuevos proyectos.

La jornada incluyó acuerdos con Chevron y la italiana Eni para aumentar la producción de petróleo y gas, así como una alianza entre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la estadounidense GE Vernova destinada a recuperar infraestructura eléctrica vinculada a la industria petrolera. Chevron prevé invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y ampliar considerablemente su producción en el país.

La nueva alianza con Washington, sin embargo, no ha estado exenta de resistencia dentro del propio chavismo. La presencia estadounidense y las condiciones del gran acuerdo petrolero han provocado críticas entre sectores que consideran que Caracas está haciendo concesiones excesivas sobre sus recursos naturales. Rodríguez ha respondido reiteradamente que Venezuela mantiene la soberanía sobre el petróleo y que la entrada de capital y tecnología extranjeros es imprescindible para recuperar una industria que lleva años en decadencia.

Las declaraciones de este miércoles llegan además mientras Marco Rubio defiende públicamente la estrategia estadounidense hacia Venezuela. En una entrevista difundida este martes, el secretario de Estado explicó que Washington pretende reconstruir primero parte de la capacidad económica del país y crear condiciones de estabilidad antes de culminar el proceso hacia una democracia plena. Por ahora, esa estrategia tiene en Delcy Rodríguez una colaboradora especialmente entusiasta.