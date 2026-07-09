Delcy Rodríguez pide a Carlos III la liberación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra

Las necesidades de vivienda son urgentes ahora, cuando hay miles de personas en refugios improvisados, como este en La Guaira.

La mandataria pide a empresas nacionales y extranjeras una construcción "agresiva y rápida" de viviendas

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en la respuesta a la tragedia provocada por los recientes terremotos que dejaron al menos 3.811 muertos.

"Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles y trágicas de este doble terremoto", dijo en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria exigió nuevamente el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, el país necesita para el proceso de reconstrucción y de "recuperación integral en el empleo, en el trabajo y en la educación".

En ese sentido, Rodríguez informó de una llamada el martes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para la liberación de "recursos bloqueados de Venezuela que están" en esa institución. "Venezuela tiene recursos con qué recuperarse y con qué levantarse", agregó. También ha habido conversaciones, dijo, con Brasil, EE UU y el Banco Mundial.

Rodríguez informó de una llamada el martes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para la liberación de "recursos bloqueados de Venezuela que están" en esa institución

Pese al reciente alivio de sanciones por parte de EE UU, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de Pdvsa en EE UU.

En el mismo espacio, Rodríguez convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción "agresiva y rápida" de viviendas. La mandataria aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos en suelo y subsuelo, los espacios donde tienen previsto "construir nuevas viviendas y ciudades antisísmicas".

Rodríguez aseguró que próximamente le mostrará al país el cronograma del plan de ejecución de estas construcciones.

El plan del Gobierno venezolano, apoyado por la ONU, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional causado por el doble terremoto, afirmó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitario, Tom Fletcher, en una entrevista con EFE.

En Playa Grande, una de las zonas más devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio, el subsecretario aseguró que el sistema de la ONU ya está "recaudando dinero" para su puesta en marcha.

Además, Fletcher dijo que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten a la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras la catástrofe.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) estimó de manera preliminar en 6.700 millones de dólares los daños físicos directos. El Gobierno venezolano cifra en 190 los edificios colapsados, principalmente en la devastada región de La Guaira, aledaña a Caracas.

Rodríguez anunció recientemente la creación de un fondo inicial con el equivalente a doscientos millones de dólares y de una cuenta en el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para donaciones internacionales.

Rodríguez recibió ayer, además, al subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Luke Lindberg, con el fin de "coordinar esfuerzos para la atención" de los afectados y revisar "los avances en la gestión de asistencia humanitaria", según Caracas.

Rodríguez recibió ayer, además, al subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Luke Lindberg, con el fin de "coordinar esfuerzos para la atención" de los afectados

El Departamento de Estado informó este miércoles que su país ha destinado hasta la fecha más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender a los afectados, lo que incluye atención médica de emergencia, alimentos, agua potable, saneamiento, refugios temporales, protección y apoyo logístico para los damnificados.

Rodríguez condecoró ayer a rescatistas de la Unión Europea (UE) y del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México que participaron en las labores de salvamento.

La mandataria, acompañada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el canciller venezolano, Yván Gil, entregó la medalla Héroes de Venezuela a los expertos.

La cara amarga fue la recuperación del cuerpo de Lucas Gámez, un niño de nueve años que era buscado, entre los escombros de un edificio de La Guaira, la región devastada, según confirmó a EFE la Cancillería argentina.

Gámez, hijo de padres venezolanos pero nacido en Argentina, fue hallado por un grupo de rescatistas brasileños que trabajaban en la zona donde se derrumbó el edificio en el que se encontraba.

En Caraballeda, La Guaira, solo tres negocios han retomado la actividad tras el doble terremoto: una panadería, una pollería y la tienda de víveres de Alexander Pérez, según este comerciante que ha perdido otra tienda que tenía en la zona cero de los sismos.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) advierte de que no hay un censo real de los comercios afectados por los terremotos, pero estima que más de 250 pequeños y medianos comercios en La Guaira se vieron afectados, bien sea por pérdida total o parcial.