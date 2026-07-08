Venezuela suma 3.685 muertes por los sismos mientras un centenar de economistas pide el fin de las sanciones

Familiares de presos políticos venezolanos participan en una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos para orar por las víctimas del terremoto y para exigir la liberación de sus seres queridos este martes, en Caracas.

Caracas/Venezuela sumó este martes otras 150 muertes por los sismos del pasado 24 de junio, para un total de al menos 3.685 víctimas mortales, mientras más de un centenar de economistas pidieron a Estados Unidos levantar las sanciones contra Caracas por la tragedia.

La cifra de heridos por los terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 se mantuvo en 16.740 y la de rescatados en 6.462 personas, según el balance oficial, que señala que el número de personas que se quedaron sin vivienda subió a 17.907, que son 53 más respecto al lunes.

Un grupo de 113 economistas y académicos pidió al Gobierno estadounidense levantar las sanciones económicas contra Venezuela y reclamó al Fondo Monetario Internacional (FMI) facilitar el acceso del país a mecanismos financieros internacionales para afrontar la emergencia.

Solicitaron retirar las restricciones al Banco Central, a la petrolera estatal Pdvsa y otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales

Solicitaron retirar las restricciones al Banco Central, a la petrolera estatal Pdvsa y otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucción. Según los firmantes, las sanciones "no solo son contraproducentes, sino que impiden que los recursos necesarios lleguen a quienes más los necesitan".

El secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha), Tom Fletcher, llegó a Venezuela para una visita de cuatro días durante la que se reunirá con supervivientes y personal de primera línea que ha prestado asistencia, así como con altos cargos del Gobierno y personas que colaboran en las labores de búsqueda y rescate.

Fletcher, quien ya se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intervendrá el miércoles desde Caracas en una sesión informativa virtual a nivel ministerial sobre la respuesta humanitaria a la tragedia, los próximos pasos y lo que pueden hacer los Estados miembros de la ONU para ayudar.

Mientras, familiares de los presos políticos dijeron a EFE que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto que afectó la zona norte del país, con la desmejora en la alimentación y la falta de atención a algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.

El grupo de familiares realizó una vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por la memoria de los fallecidos en los terremotos

El grupo de familiares realizó una vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por la memoria de los fallecidos en los terremotos.

"Los están dejando abandonados. Sabemos que la situación en Venezuela está fuerte en este momento, pero es importante que los presos políticos estén bien", denunció Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, involucrado en la llamada Operación Gedeón, un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

Allí dijo que en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte), se cayeron "varias paredes" y "la estructura está bastante deteriorada". "El Gobierno tampoco ha hecho nada para, por lo menos, trasladarlos a un sitio en el que estén más tranquilos", añadió.

Por su parte, Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, dijo a EFE que la visita del sábado pasado en el Fuerte Guaicaipuro fue triste porque varios de estos detenidos perdieron a familiares en el terremoto. "Fue una visita silenciosa y ellos de verdad están muy preocupados y psicológicamente están mal", subrayó.

Morales indicó que los presos políticos pasaron varios días preocupados después de los terremotos y celebró que uno de ellos pudo recibir una medida cautelar para poder despedir a su esposa que falleció tras el desastre. Sin embargo, cuestionó que no todos los presos políticos reciban una medida similar, por lo que pidió al Gobierno de Estados Unidos que sirva de mediador con la Administración de Delcy Rodríguez para lograr que todas estas personas reciban la libertad.

Por su parte, la presidenta encargada se reunió ayer con una delegación israelí para coordinar las fases de un plan de remoción de escombros en el estado costero de La Guaira, la región devastada por los terremotos.

Según el Gobierno, se estima en 1.025.000 toneladas el volumen total de desechos generados en la región, de los cuales cerca de 900.000 corresponden a estructuras colapsadas

Según el Gobierno, se estima en 1.025.000 toneladas el volumen total de desechos generados en la región, de los cuales cerca de 900.000 corresponden a estructuras colapsadas de concreto y acero y el resto a bienes y enseres de las familias damnificadas.

El Gobierno haitiano anunció este martes la partida de una misión médica compuesta por 31 profesionales de la salud, médicos y otros especialistas con destino a Venezuela, a donde países como Francia, Portugal y China continuaron enviando ayuda humanitaria.

Rodríguez dijo este martes que pidió ayuda a "países sísmicos" como Japón, Perú y Chile para que envíen a especialistas.

La mandataria, por otra parte, nombró a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), donde ahora estará Román Maniglia.

Estos anuncios se suman a los cambios hechos por la mandataria el domingo, cuando designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó "conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura" afectada.