La delegación negociadora de Hamás atacada por Israel en Doha sobrevivió, según fuente

Jerusalén/El Ejército israelí lanzó este martes un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino Hamás en Doha, la capital de Catar. No obstante, EFE pudo confirmar que la delegación negociadora del grupo palestino sobrevivió al bombardeo, que tuvo como objetivo un edificio donde estaban celebrando una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza.

“Una delegación de líderes de Hamás, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió a un ataque aéreo israelí en Doha”, dijo una fuente de alto rango del movimiento, que pidió el anonimato, al tiempo que confirmó que dicha delegación estaba reunida para discutir la propuesta de alto el fuego, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

El ataque fue confirmado minutos después por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien asumió la “responsabilidad total” del ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad”, dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró que Catar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”.

"Catar confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional"

“Si bien el Estado de Catar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles”, sentenció Al Ansari.

Otras voces que se unieron al reclamo catarí fueron las del ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, quien condenó “en los términos más enérgicos la cobarde agresión israelí” contra “el hermano Estado de Catar”, y subrayó que se trata de “una extensión de la brutal agresión” del gobierno de Benjamín Netanyahu “que amenaza la seguridad y estabilidad de la región”.

En una nota publicada en sus redes sociales, el ministro jordano indicó que las cuestiones de seguridad en los países árabes de la zona “son una”, y expresó así su apoyo a “los hermanos de Catar” y su solidaridad “con cualquier medida que adopten contra esta agresión y para proteger su seguridad, estabilidad y soberanía”.

“Constituye una grave violación del derecho internacional y de la soberanía del Estado de Catar”

Asimismo, el vicepresidente palestino, Hussein Al Sheikh, condenó en un mensaje en X el ataque, que aseguró que “constituye una grave violación del derecho internacional y de la soberanía del Estado de Catar” y que “representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región”.

El Ejército israelí justificó el ataque poco después del bombardeo al señalar que, “durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”.

Momentos antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera había dicho que se habían escuchado explosiones –hasta ese momento de origen desconocido– en Doha, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

El ataque se registra en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja

El ataque se registra en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Incluso, este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que “está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral” y la “retirada completa” de las fuerzas israelíes de Gaza.