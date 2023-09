¿Por qué desertan a Estados Unidos los funcionarios de la dictadura sandinista?

(Redacción Confidencial).- La emigración de ex trabajadores del Estado de Nicaragua a Estados Unidos es cada vez más recurrente desde 2021. Esta nueva realidad, que contradice la propaganda oficial, ha sido objeto de constantes denuncias por parte de nicaragüenses exiliados y perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega, quienes desde las redes sociales rechazan la presencia de "sapos en el imperio".

En las redes sociales X (Twitter) y Facebook, se difunden fotografías de exfuncionarios públicos o militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) acompañadas de mensajes en los que se cuestiona su complicidad con el régimen Ortega-Murillo y el hecho de que el Gobierno de Joe Biden los haya acogido bajo el programa de permisos humanitarios o parole humanitario.

"Ni Judas fue tan traicionero como la compañera (...), que de abrazar la bandera de la muerte (del FSLN) no vaciló en mostrarse con la del imperio (EE UU) ahora que está donde los 'enemigos de la humanidad'", se lee en una publicación viral del cronista deportivo y ex reo político, Miguel Mendoza, en la red social X.

Otra publicación viral es la del abogado y ex funcionario del Poder Judicial, Yader Morazán, en la que señaló: "Démosle la bienvenida al paramilitar (...), quien no se aguantó y corrió a los brazos del imperio agresor junto con sus hijos y esposa".

"Démosle la bienvenida al paramilitar (...), quien no se aguantó y corrió a los brazos del imperio agresor junto con sus hijos y esposa"

El rechazo hacia estas personas es "comprensible" como resultado de "una mezcla del dolor no procesado por las circunstancias duras de exilio y por la represión que se ha vivido", valora un sociólogo nicaragüense entrevistado bajo condición de anonimato.

El sociólogo considera que no todos los funcionarios públicos son cómplices de Ortega-Murillo ni todas las personas que han desertado del régimen en los últimos meses han llegado a Estados Unidos mediante el parole humanitario.

Confidencial conversó con ex trabajadores del Estado y desertores del Frente Sandinista que ahora están en Estados Unidos y hablan sobre las razones de su salida y sus experiencias en el "imperio yanqui".

Alejandro es un ex empleado de la Asamblea Nacional que vio en el parole humanitario la oportunidad de salir de Nicaragua junto con su familia. Está convencido de que en Nicaragua "no hay mucho que hacer" y que la migración es "la única alternativa" para quienes no comulgan con el régimen.

Comenta que renunció a su trabajo y esperó desempleado durante tres meses mientras el Gobierno de Estados Unidos le aprobaba el parole humanitario, pues sentía temor de que si se escapaba –como han hecho otros trabajadores del Estado– el régimen podría tomar algún tipo de represalia en su contra.

"Pensábamos que nos iban a retener en el aeropuerto" relata. "Cuando estábamos esperando el vuelo estábamos con la angustia de que nos llegaran a buscar, nos relajamos hasta que abordamos el avión", agrega.

Al llegar a Estados Unidos todo fluyó "súper rápido" y con la ayuda de unos familiares lograron establecerse en ese país.

Para el sociólogo consultado, el arribo constante de ex trabajadores del Estado a los Estados Unidos se debe a que el régimen ya no es percibido como una opción políticamente sostenible en Nicaragua

No obstante, hasta Estados Unidos le llegan comentarios de sus excompañeros de trabajo que lo señalan de "traidor" y además resiente el rechazo de los nicaragüenses exiliados hacia los desertores del régimen Ortega-Murillo.

Estima que este tipo de señalamientos son "injustos" porque "uno viene huyendo del régimen y acá se encuentra con este tipo de cosas".

Para el sociólogo consultado, el arribo constante de ex trabajadores del Estado a los Estados Unidos se debe a que el régimen ya no es percibido como una opción políticamente sostenible en Nicaragua. También por las condiciones económicas y las políticas desfavorables en el país.

En Nicaragua "no tienen condiciones económicas para poder gestionar sus vidas, a pesar de que son sectores privilegiados que tienen o han tenido empleo", valora.

El especialista agrega que el régimen está llegando "al límite para muchos sectores de la sociedad que se están protegiendo, porque no ven un sistema sostenible en el tiempo y por el tipo de crímenes y de represión (registrados) han tenido que salir".

También, alerta que la polarización de la sociedad nicaragüense "está llegando a niveles de intolerancia" y en redes sociales, principalmente, hay una "exacerbación de mensajes negativos" en contra de toda persona que en algún momento haya simpatizado con el FSLN.

Esta polarización los ha llevado a perder de vista que "todo ser humano tiene derecho a migrar según su voluntad" y que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua son –principalmente– "Ortega, Murillo y la cúpula gobernante", subraya.

El abogado Yader Morazán, también ex funcionario del poder judicial, valora que exponer a los "sapos en el imperio" es una forma de llamar la atención de las bases del Frente Sandinista, es tratar de hacerlos entender "que no existe esa bonanza económica, ideológica y esa fortaleza dentro de las estructuras del régimen". Al final de cuentas, advierte, "los grupos que apoyan a Ortega gozan de algún tipo de beneficio y no es algo que se sustente en alguna mística ideológica o revolucionaria".

Es hasta cierto punto "injusto" que gente que permaneció callada por mucho tiempo ahora se "aprovechen" de la situación

Asegura que sus publicaciones en redes sociales las hace con el fin de "crear conciencia" y "no solo por atacar" a personas que –al igual que él– fueron funcionarios públicos o pertenecieron al Frente Sandinista.

En esa misma línea, el periodista y ex preso político Miguel Mendoza no cree que sus publicaciones en redes sociales polaricen aún más a la sociedad nicaragüense. Al contrario, considera que es una forma de mostrar la realidad del país a quienes siguen creyendo en la retórica inventada por el régimen Ortega-Murillo.

"Cuando hay personas conocidas de la televisión, simpatizantes orteguistas que estuvieron en la plaza, que organizaban marchas o que son muy conocidos en sus pueblos y que ahora están en el imperio, eso hace pensar a la gente (del partido) si es cierto todo lo que el régimen les ha dicho", explica Mendoza.

Morazán y Mendoza coinciden que existe "resentimiento" e "indignación" entre los nicaragüenses que comparten y comentan sus publicaciones, debido a que –valoran– el parole humanitario fue aprobado para ayudar a las víctimas del régimen nicaragüense y es hasta cierto punto "injusto" que gente que permaneció callada por mucho tiempo ahora se "aprovechen" de la situación.

Sin embargo, las autoridades migratorias de Estados Unidos han explicado que el parole humanitario no es exclusivamente para perseguidos políticos, sino para cualquier persona que tienen un "patrocinador" en ese país y desea emigrar de forma regular.

Fátima es una simpatizante del Frente Sandinista que llegó con su familia a Estados Unidos de manera irregular en diciembre de 2022, semanas antes de que se aprobara el programa migratorio del parole humanitario. Viajó porque desea ahorrar dinero, ofrecer mejores condiciones de vida a su familia y en el futuro volver a Nicaragua.

Todo iba bien en aquel país hasta el 20 de julio de 2023, cuando ella publicó un video en sus estados de WhatsApp y alguno de sus conocidos hizo capturas de pantalla. En el video aparece un familiar suyo que es un conocido militante sandinista en su natal San Juan de Limay, en Estelí. Desde entonces ella y su familia comenzaron a recibir toda clase de insultos en redes sociales.

"Había gente que se tomaba el atrevimiento de escribirme mensajes privados para decirme que nos deberían sacar de aquí, que nosotros defendemos lo indefendible"

Además de las publicaciones en las que se afirma que llegaron a Estados Unidos con parole humanitario cuando no lo merecían, "había gente que se tomaba el atrevimiento de escribirme mensajes privados para decirme que nos deberían sacar de aquí, que nosotros defendemos lo indefendible", comenta.

Para Fátima estos señalamientos son "de muy mala calidad" y asegura que le han causado un "daño emocional" a su familia. "Pienso yo que cada quien es libre de votar por quien quiere y no te pueden obligar a pensar como los demás", agrega.

Ante el reclamo de los nicaragüenses exiliados sobre el otorgamiento de parole humanitario a funcionarios del régimen Ortega-Murillo, el subsecretario de política fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, explicó el 27 de julio que "hay un proceso muy profundo de revisar a los patrocinadores y a los que se benefician del parole".

"Todas las personas que se procesan en base a parole humanitario se examinan en contra de todos nuestras bases de datos de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, y las personas que tienen alguna información derogatoria no se dejan entrar por este proceso", expresó.

Es decir, si un ex funcionario del régimen o militante sandinista no está en sus filtros de seguridad, ingresará a Estados Unidos.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), revelados por el medio estadounidense CBC News, unos 30 736 nicaragüenses migraron a Estados Unidos, entre el 5 de enero y el 22 de agosto de 2023, tras ser beneficiados con el parole humanitario.

Entre ellos, 30.700 nicaragüenses han emigrado a Estados Unidos bajo el parole humanitario

A nivel general, a través de este programa –que permite a los migrantes viajar, vivir y trabajar legalmente en EE UU durante dos años– han migrado unos 200.279 ciudadanos provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, siendo estos últimos los más beneficiados. Entre ellos, 30.700 nicaragüenses han emigrado a Estados Unidos bajo el parole humanitario.

Para el sociólogo, es importante marcar la diferencia entre estas personas que posiblemente sean funcionarios del Gobierno que están "tomado distancia, fugándose, saliendo del sistema" y algunos personajes que posiblemente "estén asumiendo una misión de espionaje", pero que quizá no sea la tónica general.

"Es importante tener claro que los sistemas (autoritarios) quiebran, pero no solo por la capacidad de los opositores de enfrentarse –cuando existe oposición existen estrategias y una lógica de confrontación– el régimen se quiebra también cuando a lo interno se pierde la cohesión, la estabilidad del sistema", enfatiza el especialista.

Por esa razón, valora que "más allá de atacar" a estos exfuncionarios del Estado en redes sociales, "quien esté gestionando la oposición debería llamar a la salida de más personas que estén ligadas al régimen o a que estén dentro, pero apoyando al derrocamiento, pasando información".

En este caso, dice, hay que sensibilizar a los funcionarios del Estado para que tomen distancia del régimen. También, agrega, para tratar de "crear una conciencia de ciudadanía para que al final, cuando caigan estos dictadores, no haya un sistema de pasada de cuentas por lo que pensaste alguna vez".

________________________

Nota de la Redacción: Este texto se publicó originalmente en el digital nicaragüense Confidencial, que nos autoriza a reproducirlo.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.