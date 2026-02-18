"Hay pláticas para ver si es factible" mediar en un diálogo entre EE UU y Cuba, dice Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina de este miércoles.

México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reiteró que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la Isla.

"Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos Gobiernos", dijo la mandataria en su habitual conferencia matutina, en respuesta a una reportera de Telesur, que preguntó si el Departamento de Estado de EE UU había "respondió formalmente" al ofrecimiento de México de ser intermediario en unas posibles conversaciones entre Washington y La Habana.

No solamente depende de la voluntad de México, añadió, sino de las de las otras dos partes "y de las condiciones que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el Gobierno de Cuba".

Sin ofrecer más detalles al respecto, Sheinbaum agregó que México continuará apoyando a la Isla y llamó a otros Estados a sumarse. “Ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo”, dijo.

Pese a criticar las sanciones anunciados por Estados unidos, México ha reconocido que ha frenado "por lo pronto" los envíos de combustible a la Isla

Subrayó, asimismo, que la cooperación incluye iniciativas ciudadanas además de las gubernamentales. “No solamente el Gobierno está apoyando al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. México siempre ha sido solidario, y no va a ser la excepción”, insistió.

La presidenta enmarcó estas acciones en principios constitucionales de política exterior de México como "la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos”.

En esa línea, reiteró que las decisiones políticas corresponden a cada nación y que remarcó que "los únicos que pueden decidir el gobierno de Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el Gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones”.

La pasada semana llegaron a La Habana dos buques mexicanos cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria.

Sheinbaum ha indicado que habrá un nuevo envío de ayuda aunque no ha precisado cuándo se producirá. Será el segundo que realizará México ante el empeoramiento de la situación humanitaria de Cuba por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a la isla.

