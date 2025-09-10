EE UU demanda a un argentino que fingió ser cubano para obtener la ciudadanía

El fraude saltó cuando los agentes de control de fronteras del aeropuerto de Miami detectaron el acento del argentino.

Fernando Adrián Moio Bartolini compró documentos falsos con el fin de acogerse a la Ley de Ajuste

Miami/El Departamento de Justicia de EE UU presentó una demanda para desnaturalizar a un argentino que obtuvo ilegalmente su ciudadanía estadounidense al afirmar falsamente que había nacido en Cuba para ser beneficiado por la Ley de Ajuste.

La demanda presentada en el tribunal federal de Orlando (Florida) acusa a Fernando Adrián Moio Bartolini, de 50 años, de explotar el sistema migratorio estadounidense al obtener ilegalmente el máximo beneficio migratorio otorgado en Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia está comprometido a preservar la integridad de la ciudadanía estadounidense y luchará enérgicamente para lograr la desnaturalización de los estafadores que mienten para obtener beneficios migratorios”, esgrimió en un comunicado Brett A. Shumate, fiscal de la División Civil del Departamento de Justicia.

El fraude se descubrió cuando Moio Bartolini intentó ingresar a Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reconoció su acento argentino y lo arrestó

La querella legal alega que en 2013 Moio Bartolini, nacido en Argentina y residente de Windermere (Florida) fue condenado por fraude de pasaporte.

Durante ese proceso penal, admitió que, tras ingresar a Estados Unidos con una visa de visitante, compró un certificado de nacimiento cubano falso, obtuvo un pasaporte cubano falso y solicitó la residencia permanente en Estados Unidos bajo la Ley de Ajuste Cubano, alegando ser originario de la Isla, según documentos judiciales.

Tras obtener la naturalización ilegalmente, el argentino obtuvo fraudulentamente un pasaporte estadounidense, declarando en su solicitud que había nacido en Cuba.

