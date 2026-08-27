EE UU deporta a Venezuela a un ex coronel acusado de tortura durante el Gobierno de Maduro

El ex coronel de la GNB Rafael José Quero Silva, detenido en febrero de 2025 en el sur de Florida (Estados Unidos).

Desde 2003, el ICE ha expulsado del país a 1.178 presuntos violadores de derechos humanos y crímenes de guerra

Miami/Estados Unidos deportó a Venezuela a Rafael José Quero Silva, un ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acusado de participar en la detención y tortura de decenas de opositores políticos durante el Gobierno de Nicolás Maduro.

Quero Silva, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en febrero de 2025 en el sur de Florida, fue militar durante el gobierno de Maduro, arrestado por Estados Unidos en enero pasado y quien enfrenta cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York.

El venezolano había ingresado a Estados Unidos en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami, pero no salió del país conforme a las condiciones de su admisión, según un comunicado de ICE.

Quero Silva comandó un destacamento de la GNB en Barquisimeto, donde tenía conocimiento del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

Antes de llegar a Estados Unidos, detalla la nota de prensa, Quero Silva comandó un destacamento de la GNB en Barquisimeto, donde estuvo involucrado y tenía conocimiento del uso excesivo de la fuerza, las detenciones y las torturas de manifestantes contrarios a Maduro.

Informes citados por ICE señalan que en 2013 Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos.

Durante su detención, los opositores fueron sometidos a descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual, agrega el comunicado.

ICE señaló que desde 2003 ha detenido a más de 520 personas por violaciones de derechos humanos bajo distintas leyes penales y migratorias y ha obtenido órdenes de deportación y expulsado del país a 1.178 presuntos violadores de derechos humanos y crímenes de guerra.

Además, ha facilitado la salida de otros 208 y emitido más de 80.000 alertas sobre posibles responsables de abusos contra los derechos humanos.