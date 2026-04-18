EE UU extiende un mes el permiso para comerciar petróleo ruso, pero excluye a Cuba

La medida mantiene a la Isla fuera de una excepción temporal, pese a la reciente llegada de crudo a Matanzas y al anuncio de nuevos envíos desde Moscú

Washington / La Habana/El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 16 de mayo de 2026 la autorización para realizar transacciones relacionadas con petróleo ruso que ya hubiera sido cargado en buques antes del 17 de abril, según la nueva General License 134B publicada este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). La medida no levanta las sanciones contra Moscú, sino que mantiene una excepción limitada para completar la venta, entrega u offloading de cargamentos que ya estaban en tránsito.

La licencia deja claro, además, que Cuba sigue excluida de esa autorización. En su apartado de restricciones, el documento precisa que no autoriza “ninguna transacción” que involucre a personas ubicadas en o bajo las leyes de Irán, Corea del Norte, Cuba, las regiones ocupadas de Ucrania y Crimea, ni a entidades controladas por ellas o en empresas conjuntas con esas jurisdicciones.

El texto oficial especifica que la autorización alcanza únicamente a operaciones “ordinariamente incidentales y necesarias” para la venta, entrega o descarga de crudo y derivados de origen ruso cargados en cualquier buque hasta las 12:01 a.m. del 17 de abril de 2026, y que esas operaciones quedan permitidas hasta las 12:01 a.m. del 16 de mayo de 2026. Entre ellas menciona servicios vinculados al atraque seguro de los barcos, la protección de la tripulación, reparaciones de emergencia, mitigación ambiental, seguros, clasificación y salvamento.

Pese a esa exclusión formal, Washington ya permitió a finales de marzo la llegada a Matanzas del petrolero ruso 'Anatoly Kolodkin'

La nueva licencia, firmada este viernes, sustituye en su totalidad a la General License 134A, fechada el 19 de marzo de 2026 y expirada el 11 de abril, con lo que Washington opta por prolongar durante un mes más esta vía excepcional para cargas ya embarcadas.

Para Cuba, la prórroga no supone ningún alivio. La Isla permanece fuera del grupo de países o territorios que pueden acogerse a esta excepción temporal dentro del régimen de sanciones estadounidenses sobre el petróleo ruso.

Pese a esa exclusión formal, Washington ya permitió a finales de marzo la llegada a Matanzas del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, cargado con unos 730.000 barriles de crudo –unas 100.000 toneladas–, en una operación que Donald Trump justificó con el argumento de que los cubanos “tienen que sobrevivir” y que la Casa Blanca llegó a presentar como una decisión de carácter “humanitario”.

Tras ese desembarco, Moscú anunció un segundo envío de crudo a la Isla y La Habana lo dio por hecho durante la visita oficial a Rusia del viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, en medio de la aguda crisis energética que sufre el país.