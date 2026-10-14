EE UU levanta las sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

El presidente del Parlamento de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, en una fotografía de archivo.

El chavismo y la oposición se reúnen para iniciar su tercer ciclo de diálogo en Venezuela

Caracas/El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

El nombre del dirigente chavista fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente del Tesoro estadounidense. Jorge Rodríguez es el interlocutor del diálogo impulsado por Washington desde el verano pasado entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera para negociar una transición en Venezuela.

Este mismo miércoles, precisamente, se reúnen en Caracas ambas partes para iniciar su tercer ciclo de diálogo, que se centrará en un acuerdo de garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral.

El inicio está pautado para las 15:00 hora local en un hotel de la capital venezolana donde solo se le dará acceso a fotógrafos, como ya sucedió en los anteriores ciclos de estas conversaciones.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia

Este diálogo, del que no forman parte los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, está impulsado por Estados Unidos como parte del proceso de transición, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, señalado de servir al Gobierno, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales webs, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad de expresión.

Los dos primeros ciclos se extendieron durante una semana aproximadamente. No está claro cuánto durará esta tercera ronda.

El pasado viernes, tras una reunión en Washington entre la líder de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Departamento de Estado informó que este miércoles comenzaría el tercer ciclo.

"De cara a la próxima ronda de conversaciones, que comienza el 14 de octubre, el secretario instó a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral, lo que sentaría las bases para elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela", detalló entonces el Departamento de Estado en un comunicado. Rubio elogió el "valiente liderazgo" de Figuera en el diálogo y celebró "los progresos tangibles alcanzados" en las dos primeras rondas de contactos.

La reunión se produjo en medio de crecientes críticas a la Administración de Donald Trump por parte de quienes consideran que Washington está más interesado en el petróleo venezolano que en la transición democrática del país sudamericano.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, Washington ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez. Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría acceso a Washington a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

Nicolás Maduro y Cilia Flores responderán este jueves ante el juez estadounidense Alvin Hellerstein de Nueva York a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas

En este contexto, el Gobierno de Trump ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de retirar las sanciones contra Delcy Rodríguez.

Mientras tanto, la líder opositora venezolana y premio nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, permanece en Panamá, desde donde ha denunciado impedimentos impuestos por las autoridades chavistas para impedir su regreso a Venezuela.

El depuesto Nicolás Maduro, por otra parte, y su esposa, Cilia Flores, presos en EE UU, responderán este jueves ante el juez estadounidense Alvin Hellerstein de Nueva York a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de EE UU la semana pasada. El organismo extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Ambos sig acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

La audiencia de mañana supone la lectura formal de los cargos, tras lo que los acusados tienen derecho a declararse o no culpables. El juicio está programado para junio de 2027, y el próximo 17 de noviembre está prevista otra audiencia en la que el juez abordará una solicitud para desestimar los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana, a la que la Fiscalía de EE UU se ha opuesto.