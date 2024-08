EE UU ofrece amnistía a Maduro y sus allegados a cambio de dejar el poder

Madrid/El Gobierno de Joe Biden ha ofrecido amnistía al mandatario Nicolás Maduro a cambio de que acepte su derrota en las pasadas elecciones de Venezuela, han asegurado tres fuentes conocedoras consultadas por The Wall Street Journal (WSJ). Una de esas fuentes declaró al diario estadounidense –recogen en una extensa nota este domingo– que Washington “ha puesto todo sobre la mesa” para persuadir a la cúpula chavista de dejar el poder.

Los “incentivos” para Maduro y otros altos funcionarios del régimen incluyen no pedir la extradición para determinadas figuras, prosigue el WSJ, que recuerda la recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por EE UU desde 2020 a cambio de información que lleve a detener a Maduro por conspiración para traficar cocaína en territorio estadounidense.

Según el Journal, la amnistía se le ofreció al mandatario venezolano en las conversaciones de Doha, Qatar, el año pasado, pero fue rechazada tajantemente. Una de las fuentes asevera que esa posición no ha cambiado y que Maduro sigue desconfiando de la Casa Blanca, pese a que esta Administración levantó la mayor parte de las sanciones económicas impuestas a Caracas, en aras de que el régimen garantizara unos comicios limpios.

Las conversaciones entre ambos países, dice el WSJ, se llevan a cabo por el momento de manera virtual, entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso y mano derecha de Maduro, y Daniel P. Erikson, subsecretario de Defensa Adjunto de EE UU para el Hemisferio Occidental. Casan, en cualquier caso, con la postura de la oposición, a la que el prestigioso Centro Carter, invitado por el propio Maduro para observar las elecciones, otorga la victoria con al menos el 60% de los votos, como lo han hecho ya los Gobiernos de varios países.

Para una salida a la crisis, el alto funcionario europeo pide "diálogo", pero "no cualquier diálogo"

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, afirma que “la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, como “la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, y resuelva la actual crisis política y socioeconómica con garantías para todos”. En un comunicado hecho público este mismo lunes, asevera, basándose en los datos del Centro Carter, que “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”.

Frente a ello, reconoce el recuento ofrecido por la oposición, de quien dice que sí “ha actuado con transparencia”. “Gracias a la presencia de casi 90.000 testigos de mesa de la oposición en los centros de votación y a la valentía y espíritu democrático de los venezolanos, han conseguido escanear y registrar más del 80% de las actas electorales certificadas expedidas por las máquinas de votación, las digitalizaron y publicaron”, escribe Borrell.

Para una salida a la crisis, el alto funcionario europeo pide “diálogo”, pero “no cualquier diálogo”: “Si se da una salida en falso a esta crisis, una salida que no refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas, si no se inicia una transición democrática, lo pagará el pueblo venezolano que tanto ha sufrido ya. Lo pagará la economía venezolana. Y lo pagará la región, ya que la desesperanza y la falta de horizontes empujará a la migración y al exilio a muchos venezolanos, además de los más de 7,7 millones de venezolanos que ya han huido del país”.

Por su parte, el escritor peruano Jaime Bayly publicó este domingo un video en que asegura, con “fuentes altamente confiables”, que el Gobierno de Biden “le ha dado un ultimátum a la dictadura de Maduro”. A través del secretario de Estado, Antony Blinken, el presidente estadounidense “le ha hecho llegar un mensaje muy simple”, dice el analista: “tienes que dejar el poder antes del 5 de noviembre” (fecha de las próximas presidenciales en EE UU). Las alternativas para el mandatario venezolano expuestas por Washington son dos: o el exilio o la cárcel.

Las alternativas para el mandatario venezolano expuestas por Washington son dos: o el exilio o la cárcel

A cambio de dejar “pacíficamente el poder” y reconocer los resultados en favor de Edmundo González Urrutia, la Administración estadounidense está dispuesta a dar “todo” lo que Maduro le pidiera. Así, dice Bayly, facilitaría que el mandatario venezolano, su familia, allegados y subordinados, salieran a un “exilio dorado”, a disfrutar de la “inmensa fortuna malhabida que poseen”. Este exilio podría ser en Panamá, República Dominicana o incluso Cuba. “Si Maduro quiere irse más lejos, Turquía ha sido siempre el destino que más lo atrae”, apunta el peruano, “porque allá tiene mucho dinero escondido”.

Biden también le ha dicho a la cúpula chavista que pretende dejar, antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero, un Gobierno elegido democráticamente en Venezuela y que en ningún caso van a hacer repetir los comicios. “Olvídate de repetición de elecciones”, dice Bayly que ha transmitido Biden a Maduro.

Tal y como ha declarado la líder opositora venezolana María Corina Machado en sus varias entrevistas a distintos medios estos días, todas las partes involucradas en resolver la crisis postelectoral abogan por una “transición negociada”. Otros analistas, en cambio, temen que la posición expresada por Colombia, Brasil y México, con los cuales ha reconocido que trabaja EE UU, solo sirva para que, después de un proceso de desgaste de la oposición, el chavismo se perpetúe en el poder, con un sustituto de Maduro.

Es lo que más convendría a Cuba, cuya subsistencia depende del petróleo regalado por Caracas –además de las donaciones por parte del mexicano Andrés Manuel López Obrador–, y que ha rechazado haber enviado “especialistas en ciencias de la informática o de otra área” para modificar los resultados electorales en Venezuela.

La acusación, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado hecho público el sábado, es “infundada y fabricada por el ex alto funcionario colombiano Francisco Santos”. El ex vicepresidente de Colombia aseguró en sus redes sociales que “en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Filas de Mariche, estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de cuatro personas (fabricantes de las máquinas)”. Los chinos, decía, “visten con bragas grises, sin bolsillos y los tienen sin móviles” y “llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy, a bordo de un vuelo de Conviasa”.

El comunicado parece reaccionar a las recientes declaraciones del ex presidente español Felipe González

Más que a Francisco Santos, que publicó esto tres días después de las presidenciales del 28 de julio, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores parece reaccionar a las recientes declaraciones del ex presidente español Felipe González (que durante su mandato mantuvo una conocida buena relación personal con Fidel Castro). En una entrevista con la agencia Europa Press, González alertó: “Me temo que están contratando, si no lo han contratado ya, a un grupo especializado en meterse en el sistema y alterar acta por acta, un grupo especializado que viene del lejano Oriente”.

Ahí mismo, por cierto, lanzó un dardo a su correligionario y también ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien viajó a Caracas para supuestamente observar las elecciones y que, a diferencia de otros dirigentes vinculados al izquierdista Grupo de Puebla –como el ex presidente de República Dominicana Leonel Fernández–, no ha exigido la publicación de las actas y guarda silencio hasta ahora.

En cualquier caso, el texto de la cancillería cubana obvia los datos acreditados en distintos trabajos de investigación que muestran cómo, a cambio de crudo venezolano y desde el principio de sus acuerdos bilaterales con Caracas, los cubanos han enviado a numerosos profesionales empleados por el Gobierno venezolano, incluidos informáticos. Muchos de estos, por ejemplo, fueron contratados para elaborar el documento nacional de identidad, como lo detalla Diego G. Maldonado en La invasión consentida (2019).

Mientras tanto, prosiguen las denuncias contra el régimen venezolano por las detenciones forzadas de disidentes. El ex diputado Williams Dávila, denunció su familia, lleva tres días incomunicado, luego de ser apresado, el jueves, al término de una manifestación convocada por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El ex diputado Williams Dávila, denunció su familia, lleva tres días incomunicado

William Dávila, hijo del opositor, explicó que familiares y abogados han intentado sin éxito obtener información sobre el lugar en el que recluyeron a su padre, que fue capturado en el este de Caracas por sujetos que “se lo llevaron” a bordo de “una camioneta sin identificación”: “Desde entonces no sabemos nada, no tenemos comunicación, no tenemos ningún tipo de información oficial y, por tanto, no sabemos exactamente, entendemos que fue víctima de una desaparición forzosa”, denunció Dávila, quien recordó que su padre, de 73 años, tiene una condición médica por la que necesita fármacos a diario.

Explicó que el sábado los abogados intentaron introducir un recurso legal ante la Fiscalía para “forzar” a las autoridades a informar el sitio de reclusión, pero la demanda no fue admitida bajo el argumento de que estas solicitudes “se atienden de lunes a viernes”.

Del total de 2.400 arrestos reportados por el Ejecutivo, la ONG Foro Penal –que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país– ha verificado 1.303, entre ellos 116 adolescentes, 170 mujeres, 14 indígenas y 16 personas con alguna discapacidad. Algunos analistas especulan que el propio Maduro infla el número de detenciones para intimidar a los ciudadanos y disuadirlos de participar en las manifestaciones.

En el contexto de las protestas, desatadas luego de que la oposición mayoritaria denunciara fraude en los comicios, se registraron hechos violentos y vandálicos, lo que se salda con 24 civiles muertos, según la ONG Provea, así como dos militares fallecidos y cerca de un centenar de agentes de seguridad lesionados.