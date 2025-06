EE UU revoca las visas a oficiales centroamericanos que cooperan con misiones médicas cubanas

Washington/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes la retirada de visas a varios funcionarios de gobiernos centroamericanos que colaboran con las misiones médicas cubanas, aunque no reveló sus identidades.

En un comunicado oficial, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que estos funcionarios están implicados en la contratación de misiones médicas cubanas en sus países, las cuales, según la Administración de Donald Trump, constituyen una forma de trabajo forzado.

“El programa de exportación de mano de obra cubana abusa de sus participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los ciudadanos de la Isla de la atención médica esencial que tanto necesitan”, afirmó Rubio.

Con la implementación de estas restricciones de visado, añadió, Estados Unidos envía “un mensaje claro sobre su compromiso con la promoción de los derechos humanos y el respeto a los derechos laborales en todo el mundo”.

Rubio, de origen cubano, también instó a otros países a adoptar medidas similares.

En febrero, Estados Unidos ya había ampliado la política de restricción de visados contra personas que se benefician de lo que califica como “explotación laboral” de trabajadores cubanos en el extranjero, incluyendo a quienes participan en la organización de misiones médicas.

Cuba, por su parte, ha rechazado categóricamente las acusaciones de Washington, defendiendo su programa de cooperación médica, una de las principales fuentes de divisas del país, y denunciando lo que considera una “campaña” en su contra y contra sus profesionales de la salud.

En la misma línea, líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), cuyos sistemas de salud dependen en gran medida del personal médico cubano, defendieron la contratación de estos profesionales y negaron que se trate de una forma de explotación.

A principios de mayo, Rubio mantuvo una reunión con, entre otros líderes del Caribe, el primer ministro de Bahamas, con quien abordó este asunto. Philip Davis aseguró que los sanitarios que trabajan en el archipiélago no incurren en esclavitud y que el programa es similar a los que EE UU realizaba en su país para contratar temporeros.

Aseguró, no obstante, que estudiarían opciones para pagar directamente a los médicos cubanos y afirmó que el secretario de Estado quedó conforme con sus explicaciones. La organización Archivo Cuba, no obstante, señaló que esa no sería una solución, puesto que los profesionales podrían verse obligados a entregar el salario "voluntariamente".