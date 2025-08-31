El Ejército israelí confirma su ataque contra Saná y la muerte del primer ministro hutí

El Gobierno de Benjamin Netanyahu advirtió que continuará "operando para eliminar cualquier amenaza contra los civiles israelíes"

El jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi Al Mashad, advirtió a Israel que “su venganza no duerme” y le prometió “días oscuros” tras el asesinato el pasado jueves del primer ministro y varios miembros de su gobierno en un ataque del Ejército israelí en Saná.

De forma paralela, la agencia de noticias Saba, dominada por los insurgentes, anunció que Al Mashat nombró al viceprimer ministro Muhamad Meftah para que se haga cargo de los asuntos de gobierno, mientras se reorganiza la administración hutí tras el ataque israelí.

En un discurso televisado, el líder hutí indicó al Gobierno de Benjamin Netanyahu que “los actos cometidos por su traicionero y sucio gobierno” tendrán como respuesta “días oscuros”.

“Llamamos a todos los civiles de todo el mundo a evitar cualquier trato con bienes que pretenezcan a la entidad sionista (…) Todavía hay una oportunidad para que las hordas de colonos regresen a sus países de origen. A todas las compañías que operan en la entidad de ocupación (Israel), mi advertencia final es que se vayan antes de que sea demasiado tarde”, dijo.

“Continuaremos enfrentando desafíos directamente, y vosotros (por Israel) no tendréis seguridad nunca más. Sionistas, Dios está con nosotros y la victoria es nuestro aliada, no importa cuanto tiempo tome”

Al Mashad apuntó que “la pura y noble sangre yemení, si es vertida, hará caer los tronos imperiales que han gobernado el mundo, no digamos una entidad despreciable y si valor”.

Con la misma retórica, añadió que el asesinato del primer ministro Ahmed al-Rahawi y de varios ministros, cuyo número aún no ha sido especificado, será “suficiente” para hacer pagar a Israel y a los sionistas.

Previamente, el Ejército israelí había confirmado que atacó el pasado jueves la capital yemení, Saná, en una operación en la que murió Ahmed al Rahawi, primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes hutíes.

"El jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), guiadas por información de la Dirección de Inteligencia Militar, atacaron una instalación que albergaba a decenas de altos cargos del régimen terrorista hutí", informó el Ejército en un comunicado difundido el sábado por la noche.

"Entre los altos funcionarios presentes en el lugar durante el ataque se encontraba el primer ministro hutí, Ahmed Al-Rahawi, quien fue abatido en el ataque, junto con otros altos funcionarios del régimen terrorista hutí", agregó la nota.

El Ejército advirtió además que continuará "operando para eliminar cualquier amenaza contra los civiles israelíes", tal y como "lo hace y seguirá haciendo en la Franja de Gaza y en otros lugares".