Elon Musk ofrece internet gratuito en Venezuela tras la caída de Maduro

La Habana/Tras la captura del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, por tropas estadounidenses, la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, anunció que su servicio de internet satelital Starlink ofrecerá conectividad gratuita durante un mes en todo el territorio venezolano, con el propósito de garantizar el acceso a la red en un contexto de alta tensión política y militar.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Starlink en la red social X, donde se precisó que la empresa "está brindando servicio de banda ancha gratuito a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua". Sin embargo, poco después de difundirse el mensaje, comenzaron a aflorar dudas entre numerosos usuarios, al comprobar que el acceso al servicio exige cumplir una serie de requisitos técnicos y asumir un alto costo inicial.

Ante la avalancha de preguntas, fue el propio Grok –el chatbot integrado a X– quien respondió públicamente detallando el procedimiento para conectarse a la red satelital. Según explicó, los usuarios deben adquirir previamente el kit de Starlink –que incluye antena y router– a través del sitio oficial, descargar la aplicación, escanear un código QR, instalar el equipo con una vista despejada al cielo y completar la activación. Aunque el servicio será gratuito hasta el 3 de febrero, el hardware debe comprarse por separado.

La explicación generó reacciones inmediatas entre venezolanos que cuestionaron la viabilidad real del beneficio. "Es casi imposible para un venezolano comprar eso", escribió un usuario, en referencia al precio del equipo necesario para acceder a la conexión. El propio Grok reconoció esa limitación al admitir que el kit cuesta alrededor de 500 dólares, una cifra que representa un obstáculo insalvable para la mayoría de la población de un país que ha atravesado una profunda crisis económica.

En términos prácticos, el costo del hardware convierte la oferta en un privilegio al alcance de muy pocos. A ello se suma el contexto económico venezolano: para diciembre de 2025, el salario mínimo oficial rondaba medio dólar mensual, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela, lo que hace que la compra del equipo resulte, para la inmensa mayoría, completamente inalcanzable. Aunque también es cierto que la oposición venezolana tiene recursos para repartir estos aparatos en los lugares más estratégicos, incluyendo la prensa independiente para que pueda contrarrestar la propaganda avasalladora del régimen chavista.

Desde el punto de vista tecnológico, la implementación gratuita de Starlink en Venezuela representa también un desafío operativo considerable. La red depende de terminales de usuario que requieren energía eléctrica estable, antenas alineadas y una cobertura satelital constante. En un país donde la electricidad es intermitente en muchas zonas y la distribución de equipos puede verse afectada por la crisis económica, la efectividad de dicha red es variable.

No obstante, donde funciona, Starlink permite conexiones comparables a las de países desarrollados, con latencias bajas y velocidades suficientes para videollamadas, transmisión de video en directo y acceso a contenidos globales.

El ofrecimiento de Musk llega en un momento de convulsión y dudas sobre el futuro político de Venezuela. Con el descabezamiento del Gobierno, tras la captura de Maduro, y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre dirigir la transición del país hacia la democracia, ha crecido la incertidumbre acerca de qué pasará con las actuales estructuras oficiales, sus líderes y el control que ejercen sobre las principales empresas de servicios de Venezuela.

Starlink, el proyecto satelital impulsado por el magnate tecnológico, funciona con miles de pequeños satélites en órbita baja que proporcionan acceso a internet incluso en áreas remotas o con infraestructura terrestre limitada. La empresa tiene operativos más de 6.000 satélites, en continua expansión, con la ambición de llevar conectividad de alta velocidad a todas partes del planeta. Su estructura descentralizada lo hace menos vulnerable a los cortes de red dirigidos por gobiernos o proveedores locales.

El Gobierno y varios actores estatales venezolanos tienen un largo historial de usar el acceso a la red como instrumento político. Venezuela ha sido escenario de interrupciones deliberadas del servicio en momentos de agitación social: durante las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 y 2019. Reportes de analistas de conectividad y organizaciones internacionales documentaron que los servicios de internet se reducían drásticamente o se cortaban por completo en áreas específicas, dificultando la organización ciudadana y limitando la difusión de información independiente.

En varias ocasiones los apagones digitales coincidieron con maniobras militares o represión en las calles, alimentando la percepción de que el servicio de navegación web era parte de la estrategia de control interno. Una práctica muy similar a la que lleva a cabo el régimen cubano cuando ocurren protestas populares o fechas destacadas como el día de los Derechos Humanos.

La presencia de Starlink en Venezuela tiene, además, una dimensión política. Elon Musk ha sido muy crítico del régimen de Maduro durante años. En 2024, cuando las tensiones políticas se intensificaron, Musk acusó públicamente al Gobierno venezolano de intentar restringir la libertad de expresión digital y aseguró que la red satelital debía ser un recurso libre para los ciudadanos.

Tras conocerse las noticias sobre la captura del presidente venezolano este sábado, durante la llamada operación Resolución Absoluta, Musk publicó mensajes celebrando el acontecimiento y sugiriendo que el fin del liderazgo chavista podría significar una apertura mayor para la conexión y las libertades civiles en el país. El empresario escribió en español en su cuenta de X: "Venezuela ahora puede tener la prosperidad que merece".