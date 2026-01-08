Captura de pantalla de la cuenta oficial en instagram de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando en una reunión el domingo, en Caracas (Venezuela).

Madrid/El presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que el régimen “ha empezado la excarcelación de un número importante de venezolanos y extranjeros”, sin precisar cuántos ni a quiénes incluye la medida. Esta ha sido presentada como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica”.

El anuncio evita detallar criterios, plazos o listados. Tampoco aclara si las liberaciones son definitivas o si se trata de medidas cautelares, una práctica recurrente en Venezuela que permite al Estado mantener control judicial y político sobre los excarcelados. Organizaciones de derechos humanos advierten de que este tipo de anuncios suele ir acompañado de nuevas detenciones, en una dinámica de “puerta giratoria” que no reduce el universo total de encarcelados por motivos políticos. La decisión refuerza la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Delcy Rodríguez está colaborando con Washington, aunque en el discurso público el chavismo continúe apelando a una retórica de soberanía y confrontación externa.

De acuerdo con los registros más recientes de Foro Penal, en Venezuela permanecen encarceladas 863 personas consideradas presos políticos, entre ellas 86 extranjeros de distintas nacionalidades. A esa cifra se suman cientos de ciudadanos sometidos a medidas restrictivas de libertad –presentaciones periódicas, prohibición de salida del país, arresto domiciliario– que no figuran como presos, pero viven bajo vigilancia judicial. El conteo incluye militares y civiles, dirigentes políticos, activistas, estudiantes y ciudadanos detenidos tras protestas o acusados de conspiración.

De acuerdo con los registros más recientes de Foro Penal, en Venezuela permanecen encarceladas 863 personas consideradas presos políticos

Las principales cárceles y centros de detención donde se concentra el mayor número de prisioneros de conciencia son bien conocidos por las denuncias de torturas, incomunicación y tratos crueles. Entre ellos figuran El Helicoide y La Tumba, sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas; la Dirección General de Contrainteligencia Militar; y penales como Tocorón y Rodeo I, además de comandos policiales y calabozos militares repartidos por el país. Familiares y abogados denuncian obstáculos sistemáticos para las visitas, retrasos procesales y expedientes fabricados.

Desde Estados Unidos, el senador Marco Rubio insistió recientemente en que la liberación de todos los presos políticos debe ser una condición central de cualquier proceso de transición o entendimiento con Caracas. Rubio ha advertido que excarcelaciones selectivas o temporales no equivalen a un cambio real y ha reclamado garantías verificables, acceso de organismos internacionales y el cese de las detenciones arbitrarias como señales mínimas de respeto a los derechos humanos.

En la misma línea se ha pronunciado la líder opositora María Corina Machado, quien ha reiterado: “No puede haber una transición con presos políticos. Eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas”. La ex diputada considera, además, que “lo único que sostenía a Maduro y a esta estructura [criminal] endeble era el miedo. Si se quita el terror, no queda nada”.

La comunidad internacional, por su parte, ha pedido claridad. La Unión Europea, la ONU y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han reclamado información verificable sobre el alcance de las liberaciones y acceso a los centros de detención. La opacidad del anuncio de Rodríguez –sin cifras, nombres ni cronograma– dificulta cualquier evaluación independiente.