Empresarios mexicanos denuncian presiones para donar a Cuba y temen a represalias de EE UU

A inicios del mes de marzo, llegaron a la Isla 66 toneladas de leche en polvo, donadas por México.

Tres operadores del Gobierno de Sheinbaum les mandan una carta y los coaccionan por teléfono

La Habana/El Gobierno mexicano está amenazando a los empresarios que se nieguen a aportar donaciones a Cuba. Así lo denunciaron varios de ellos con el periodista Carlos Loret de Mola.

En columna publicada el pasado martes los emprendedores –que fueron favorecidos con contratos públicos durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum–expresan su temor a que si ayudan a la Isla EE UU tome represalias en su contra. Por ejemplo, que “boletine a sus empresas en instancias financieras internacionales y les cancele las visas” personales.

Los empresarios dijeron a Loret de Mola que “ya están acostumbrados” a este tipo de extorsión y revelaron el modus operandi: les hacen llegar cartas con membrete, en las que se lee: “Proyecto Isla del Sol”. La misiva, dicen, “tiene logotipo: del mapa cubano va naciendo un sol”.

A los empresarios les piden “ayuda alimentaria comprando despensas en cadenas de supermercados mexicanas”, también, apoyo “para evitar los apagones”. Ante la preocupación de que “todo donativo a Cuba se lo quede la dictadura", prometen que la ayuda “irá directamente” al pueblo y que “habrá transparencia en el manejo de los recursos”.

A los empresarios les piden “ayuda alimentaria comprando despensas en cadenas de supermercados mexicanas”, también, apoyo “para evitar los apagones”

La misiva que reciben los empresarios está firmada por el escritor Pedro Miguel, ideólogo de la "cuarta transformación" –o 4T, como el partido en el poder llama a su movimiento– y cercano a López Obrador. También la rubrica Pablo Daniel Taddei, sobrino de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y al frente de la empresa Litio para México, un proyecto que sigue sin dar resultados. Por último, la remite también Jonathan Garduño.

Para ejercer más presión sobre los empresarios, a las cartas les sigue una llamada telefónica en que les insisten: “Espero tu depósito tal día, a tal hora”. Para garantizar el donativo, les ofrecen como “alternativa” el depositar a una cadena de supermercados para enviar ayuda humanitaria.

“Es una extorsión disfrazada: donas dinero para Cuba o ya sabes cuál es la consecuencia”, precisa Loret de Mola. En la operación han incluido a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexid), responsable en la Isla del programa Sembrando Vida, implementado desde 2022. Por ese proyecto, México ha desembolsado 6.000.000 de dólares, además de la donación de media docena de tractores, tijeras y guantes.

Los apoyos del país norteamericano al régimen se han extendido al suministro de petróleo, contratación de médicos y maestros, pago de becas a estudiantes en la Isla

Los apoyos del país norteamericano al régimen se han extendido al suministro de petróleo, contratación de médicos y maestros, pago de becas a estudiantes en la Isla. López Obrador, además, rompió su "retiro" el pasado 14 de marzo para convocar a “que cada quien aporte lo que pueda” en la cuenta de la recién creada asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por artistas y activistas procastristas para enviar ayuda a la Isla.

El llamado llegó a Palacio Nacional, desde donde la presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó que haría una aportación “personal” y defendió a la asociación al decir que tenía autorización de la Secretaría de Hacienda.

Un día después de constituirse la asociación, se desplegó una carta en el diario La Jornada, encabezada por la escritora Laura Esquivel y el pintor Carlos Pellicer –sobrino del poeta tabasqueño del mismo nombre, mentor de López Obrador–, a la que se sumaban nombres como la escritora Elena Poniatowska, el escritor Fabrizio Mejía Madrid, la novelista colombiana Laura Restrepo, Jesusa Rodríguez –ex senadora, además de directora de teatro– o el biógrafo “a dos voces” de Fidel Castro, el español Ignacio Ramonet.