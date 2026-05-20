Los envíos de leche, carne y paneles solares a Cuba son una señal de “solidaridad”, pero “no con el régimen”, aclara Uruguay

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, dice que darán seguimiento al destino de la donación

La habana/Uruguay incrementa la ayuda humanitaria enviada a Cuba. A las 15 toneladas de leche en polvo embarcadas en un buque que llegó el lunes a La Habana para apoyar a sectores vulnerables en la Isla, se suma corned beef (carne enlatada) que se mandará vía aérea. Aí lo confirmó este martes el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien enfatizó que “es una señal de solidaridad”, pero “no con un régimen”.

En octubre de 2022, el entonces intendente del departamento Canelones y actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó que en Cuba existe una “dictadura del proletariado desde 1959” y prevalecen “los viejos manuales”. Señaló que la situación en la Isla se estancó en una experiencia política del pasado, cuestionando la falta de pluralidad de partidos. “No hay democracia”, insistió.

Ante este contexto y frente al Parlamento uruguayo, el canciller Mario Lubetkin subrayó que darán seguimiento al destino de la donación “para garantizar su correcta distribución”. El funcionario precisó que la iniciativa se “enmarca dentro de la tradición de cooperación internacional, tal como sucedió cuando se desataron graves incendios en Chile meses atrás”.

Según el ministro, su homólogo cubano, Alberto López Díaz, le indicó que los productos “serán distribuidos en escuelas, hospitales y hogares de ancianos, priorizando a los sectores más necesitados”.

El Gobierno de Yamandú Orsi, además, analiza el envío de paneles solares que sirvan para mitigar la crisis energética que vive la Isla

El Gobierno de Yamandú Orsi, además, analiza el envío de paneles solares que sirvan para mitigar la crisis energética que vive la Isla. La última semana se ha vuelto insostenible en las provincias, incluso el régimen ha reconocido el agravamiento de la falta de combustible. Cuba necesita unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

La afectación diaria ha reportado picos históricos. El déficit de electricidad no baja de 2.000 MW pese a la reconexión al sistema eléctrico nacional (SEN), de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Siete de los 16 bloques de generación termoeléctrica del país no están operativos por averías o trabajos de mantenimiento.

La Isla enfrenta una grave escasez de combustibles, alimentos y medicamentos a medida que aumentan las amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump. La tensión entre Washington y La Habana se sigue acrecentando. Este miércoles, un jurado federal en Florida imputó a Raúl Castro y otras cinco personas por la muerte de los pilotos de Hermanos al Rescate en 1996.

Las leyes por cargos como asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves prevén la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.