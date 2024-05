España amenaza con romper relaciones con Argentina tras las declaraciones de Milei

Madrid / Buenos Aires/El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este lunes en la sede del Ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el mandatario de su país, Javier Milei, exprese unas "disculpas públicas" tras acusar de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha confirmado en varias entrevistas esta mañana en las que también ha amenazado con romper relaciones con Argentina si Milei no pide perdón por lo que ha considerado como un "ataque" y una "injerencia" en la política interna de España, tras referirse al entorno familiar de Sánchez en un acto organizado por el partido de derecha radical Vox el domingo en Madrid.

"Esta misma mañana he convocado al embajador de Argentina (Javier Bosch) y le voy a trasladar la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei. Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay", ha expresado el jefe de la diplomacia española.

"Es un hecho único en los presidentes que visitan España, y totalmente único en los presidentes de América Latina, que siempre en su primera visita solicitan encuentros con varias instituciones españolas, que Milei no lo hiciera en su primera visita a España", ha esgrimido en otra entrevista.

A pesar de ello, se pusieron a su disposición todos los medios necesarios y "él respondió con este ataque frontal que, desde luego, no podemos permitir", ha añadido, insistiendo en la gravedad de que el ataque a las instituciones se produjera en la capital.

Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores tienen lugar un día después de que llamara a consultas sine die a la embajadora de España en Argentina, lo que supone la retirada temporal de la representante española del país latinoamericano. Lo hizo en reacción a la referencia que Milei hizo de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de ser "corrupta".

Albares exigió ayer "disculpas" en una declaración institucional desde el Complejo de la Moncloa por parte del mandatario argentino, advirtiendo de que en caso de no producirse, tomará "todas las medidas" que considere oportunas para defender la "soberanía y dignidad" españolas.

Los últimos movimientos en Buenos Aires indican que la situación no tiene un buen rumbo. "No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba de pedir disculpas. No corresponde", afirmó el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, uno de los hombres fuertes del Gobierno.

En declaraciones efectuadas el domingo por la noche al canal Todo Noticias (TN), el titular del Interior dijo que no hay "una crisis con España, en todo caso una discusión con el presidente" de ese Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

"Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a (el ex candidato presidencial peronista) Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político de la oposición", agregó.

Además, Francos se escudó en que el mandatario "no hizo mención" a ningún nombre en su discurso, por lo que es una interpretación de las autoridades españolas considerar aludidos a Sánchez y Gómez.

También el portavoz presidencial, Manuel Adorni, habló con el canal La Nación+ (LN+) y abundó en esas ideas.

"Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa", indicó el vocero de Presidencia, uno de los rostros más visibles del Ejecutivo.

Adorni aseveró que "el presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué" e insistió en que "no hizo mención a Begoña".

Previamente, en un mensaje en redes sociales, había expresado su deseo de que España, en algún momento, pida "sinceras disculpas" a Milei tras tratarlo "de odiador, de negacionista, de 'ingerir sustancias', de autoritario, de anti-democrático y de ser gente 'muy mala'".

La Cancillería argentina mantuvo silencio.

El pasado 3 de mayo, el ministro español de Transporte, Óscar Puente, sugirió durante una charla pública que el líder de La Libertad Avanza "ingería sustancias", lo que llevó a la Oficina del Presidente a publicar un comunicado de "repudio". No obstante, el texto atacó a Sánchez, a su esposa y a las políticas del Ejecutivo español.

El pasado sábado, Sánchez señaló que la "internacional ultraderechista" –en referencia al acto de Vox en Madrid que contaba con líderes como Milei, la francesa Marine Le Pen, la italiana Giorgia Meloni o el chileno José Antonio Kast– eligió España para encontrarse porque su sociedad representa "todo lo que ellos detestan y odian".