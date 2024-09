Estados Unidos firma una nueva prórroga de un año para el embargo a Cuba

Madrid/Como era previsible, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a firmar una nueva prórroga del embargo sobre Cuba, que se extenderá hasta el 14 de septiembre de 2025. En los mismos términos en los que se expresó el año pasado, Biden emitió un memorando, publicado este miércoles por el Registro Federal, en el que consignaba extender la medida por “interés nacional”.

El embargo, puesto en marcha de manera parcial en octubre de 1960 –en respuesta a la nacionalización de empresas estadounidenses por parte de Fidel Castro– y por completo en febrero de 1962, se apoya en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que permite a Washington aplicar restricciones comerciales a los países señalados.

La norma incluye exenciones y autorizaciones para la exportación de alimentos, medicinas y otros insumos humanitarios, aunque con algunas condiciones que las autoridades cubanas han calificado de injustas en numerosas ocasiones. Entre ellas, la obligación del pago en efectivo y por adelantado.

Esto no impide que EE UU sea, desde hace años, uno de los mayores proveedores de alimentos de Cuba. De hecho, la carne de pollo estadounidense es la fuente de proteína animal que más se consume en Cuba, a pesar de las oscilaciones en las compras debido a la falta de efectivo. Hasta julio, según cifras del Departamento de Agricultura, la Isla compró 146.107 toneladas de carne de pollo al país del norte, por 170.600.000 de dólares, un 2,5% más caro si se comparan las importaciones del mismo período pero de 2023.

Esto no impide que EE UU sea, desde hace años, uno de los mayores proveedores de alimentos de Cuba

En ese entonces, se trajeron a la Isla 163.492 toneladas por las que se desembolsaron 170.400.000 dólares.

Pese a esto, es recurrente en la propaganda del régimen aludir al embargo, al que llaman falsamente bloqueo, para justificar la crisis económica y la escasez de todo tipo de artículos. Desde 1992, uno de los años más aciagos del Período Especial, La Habana somete cada año a votación en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución exigiendo el levantamiento del embargo, que es respaldada por una amplia mayoría de países, que no hace mella en la decisión de los mandatarios estadounidenses.

El Gobierno cubano esperaba que el mandato de Joe Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama, supusiera un regreso a los tiempos del deshielo, cuando, no obstante, se mantuvo el embargo. Pero la represión a las protestas del 11 de julio provocaron no solo que la Administración actual no cambiara muchas de las sanciones que impuso el anterior presidente, Donald Trump, sino que impusiera otras.

Cuba sigue estando en dos listas similares pero diferentes, la de Estados que no cooperan completamente con EE UU en la lucha antiterrorista y la de Estados patrocinadores del terrorismo. Esa designación tiene entre sus peores consecuencias el hecho de dificultar las transacciones y operaciones financieras.