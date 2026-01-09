Estados Unidos intercepta un quinto petrolero de la "flota fantasma"

Momento en que fuerzas estadounidenses abordan el 'Olina' en aguas del Caribe.

Madrid/Washington/Moscú/Estados Unidos interceptó este viernes un nuevo petrolero en aguas del Caribe, el Olina, en una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS). La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford y ejecutaron el abordaje "sin incidentes", según informó el Comando Sur.

En su comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos.

En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recordó que el Olina forma parte de la llamada "flota fantasma", compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas. Estados Unidos impuso sanciones a este buque en enero del año pasado, cuando fue bautizado como Minerva M.

El buque, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado"

Según Noem, el buque, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado".

La operación contó con la coordinación de la Southern Spear, una iniciativa para "reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina".

Con el Olina, van cinco buques requisados por Estados Unidos. En diciembre, se incautó de dos petroleros en el Caribe, el Skipper y el Centuries, y el pasado miércoles, otro en el mismo mar, el M/T Sophia, y otro cerca de Islandia, el Marinera, antes llamado Bella-1, al que estuvo persiguiendo la Guardia Costera durante más de dos semanas.

Dos de los tripulantes rusos del Bella-1, precisamente, han sido liberados por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó este viernes el Ministerio de Exteriores ruso.

Dmitri Medvédev sí admitió este viernes el error del petrolero 'Marinera' al recurrir a la bandera de Rusia para eludir las sanciones de EE UU

"En respuesta a nuestra solicitud, el presidente de EE UU, Donald Trump, tomó la decisión de liberar a los dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del Marinera", señala el comunicado colgado en la página web de Exteriores. La nota añade, con insistencia: "Agradecemos dicha decisión y expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de EE UU".

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, subrayó que las autoridades rusas han procedido a tomar todas las medidas necesarias para "el pronto retorno" de los ciudadanos a su país.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha aludido aún públicamente a este incidente, ni tampoco a la detención hace una semana en Caracas del líder venezolano, Nicolás Maduro.

El ex presidente Dmitri Medvédev sí admitió este viernes el error del petrolero Marinera al recurrir a la bandera de Rusia para eludir las sanciones de EE UU.

"Es evidente por qué acabó portando la 'bandera provisional' de Rusia. Ante la amenaza de captura, buscaba protección ante las ilegales sanciones estadounidenses", escribió Medvédev en Telegram. Medvédev añadió: "Pero es que el método elegido no fue del todo adecuado".

El Ministerio de Exteriores ruso presentó el jueves una nota de protesta por la interceptación un día antes del petrolero, operación que EE UU vinculó con el embargo petrolero a Venezuela, y advirtió de que esa "acción ilegal" solo incrementará las tensiones en el Atlántico Norte.

Moscú explicó que el buque recibió el pasado 24 de diciembre permiso para navegar bajo bandera rusa

Moscú explicó que el buque recibió el pasado 24 de diciembre permiso para navegar bajo bandera rusa y transitaba por aguas internacionales rumbo a un puerto ruso, de lo que las autoridades rusas informaron debidamente a Washington.

El Bella-1 repelió un intento de EE UU de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, según la prensa estadounidense. Moscú había movilizado incluso un submarino para escoltar al petrolero.

La prensa rusa asegura que en el momento en que fue apresado el petrolero éste pertenecía a un empresario crimeo, cuya empresa Burevestmarin estaba registrada en la región rusa de Riazán.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia utiliza la conocida como "flota fantasma", petroleros sin un registro fijo para eludir las sanciones occidentales y exportar su crudo.

EE UU ha intensificado en los últimos días su presencia naval y aérea en el Caribe. Funcionarios del Pentágono han señalado que la Operation Southern Spear no es temporal y que continuará desarrollándose mientras sea necesario para, recalcaron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental.