Estados Unidos suspende las visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones

El pasado junio, el presidente firmó una orden ejecutiva con el título de "aplicación de las normas de sentido común para los camioneros de Estados Unidos" que en la práctica suponía establecer exámenes de inglés para los conductores.

La decisión tiene lugar días después de que un camionero indio que apenas sabía hablar inglés provocara un accidente con víctimas mortales

Washington/Miami/Estados Unidos decidió este jueves suspender la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales por considerar que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

"El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X al anunciar la nueva medida.

Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector y agregó que la nueva medida tendrá efecto inmediato.

"No tenía conocimientos básicos del inglés ni de las señales de tránsito, y aun así manejaba un vehículo enorme a través de nuestro estado"

La medida fue anunciada pocos días después del arresto del camionero originario de la India Harjinder Singh, acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado. El hombre, según reportaron los medios locales, no sabía inglés. "Cuando lo detuvieron al borde de la carretera, solo pudo responder tres de 16 preguntas de forma correcta. No tenía conocimientos básicos del inglés ni de las señales de tránsito, y aun así manejaba un vehículo enorme a través de nuestro estado", aseguró Jay Collins, vicegobernador de Florida.

Simpatizantes del Gobierno de Donald Trump utilizaron el hecho para criticar a la oposición porque el camionero indocumentado habría conseguido su licencia en California, estado gobernado por Gavin Newson, el demócrata crítico del actual mandatario estadounidense, que se perfila como rival electoral para 2028.

Además, la Administración de Trump confirmó este jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EE UU.

El pasado junio, el presidente firmó una orden ejecutiva con el título de "aplicación de las normas de sentido común para los camioneros de Estados Unidos" que en la práctica suponía establecer exámenes de inglés para los conductores. Los que no puedan demostrar su dominio del idioma enfrentarían multas de entre 5.000 a 10.000 dólares, además de la revocación de su licencia, y lo mismo ocurriría con las empresas de camiones que contraten a trabajadores que no puedan acreditar su nivel de inglés.

La medida suscitó de inmediato reacciones contrapuestas. Por un lado, miles de migrantes, entre ellos muchos cubanos, temieron verse afectados. Por otra parte, la situación no quedaba del todo clara, ya que los cursos básicos que ofrecían estas academias para presentarse al examen no garantizan los conocimientos que se exigen ahora.

Había, sin embargo, entusiastas, que veían lógico la aplicación de una ley que ya existía. "Cuando te hacen una inspección, el policía, si tú no sabes comunicarte por lo menos a nivel básico de inglés, pasa muchísimo trabajo para poderte hacer una revisión rutinaria para el vehículo. Es normal que tengan que poner unas normas para poder facilitarle también las cosas a la Policía", argumentaba ante 14ymedio Rasiel, camionero cubano residente en EE UU desde hace 13 años.