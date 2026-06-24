Un ex piloto cubano acusado por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate se declara no culpable en Miami

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez es el único de los acusados que está bajo custodia de EE UU

La Habana/El ex piloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, imputado el pasado 20 de mayo por el Departamento de Justicia de EE UU, junto a Raúl Castro y otros militares, por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate, se declaró inocente del cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, en una audiencia celebrada este martes en una corte federal de Miami.

Telemundo 51 informó que, durante la primera comparecencia, que duró apenas ocho minutos, el ex militar cubano escuchó los cargos en su contra y se declaró inocente. En su oportunidad, González-Pardo Rodríguez también respondió preguntas de la jueza sobre su situación económica y aseguró que no trabaja desde que fue detenido –hace nueve meses–, que no tiene ingresos y que tampoco posee ahorros significativos. Por ese motivo, la corte le asignó como defensor al abogado de oficio Juan Michelin.

También se le informó que la acusación conlleva una posible condena de cadena perpetua, además de una multa de hasta 250.000 dólares.

La Fiscalía solicitó que el acusado de 65 años permanezca detenido mientras avanza el proceso, por lo que el ex militar cubano continuará bajo custodia federal.

La Fiscalía solicitó que el acusado de 65 años permanezca detenido mientras avanza el proceso

El representante legal de González-Pardo Rodríguez no ofreció declaraciones ante las cámaras tras la audiencia, aunque indicó a Telemundo 51 fuera de los micrófonos que sostendrá un primer encuentro con su cliente este miércoles.

Otro abogado, Alfredo Izaguirre, quien no está relacionado con el caso, fue consultado por el medio estadounidense y señaló que una de las posibilidades que tiene el antiguo miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) es cooperar con las autoridades para obtener una rebaja de su condena.

“Lo que él podría hacer es llegar a un acuerdo con el Gobierno, esperar a que lleguen los otros acusados, incluido Raúl Castro, testificar en su contra y, a cambio, le rebajarían la sentencia”, indicó.

González-Pardo Rodríguez –el único acusado que se encuentra bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos– fue uno de los pilotos que, el 24 de febrero de 1996, persiguieron a tres avionetas de Hermanos al Rescate y derribaron a dos, en aguas internacionales. A bordo de las aeronaves abatidas volaban los cubanoamericanos Armando Alejandro Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y el cubano Pablo Morales.

Aunque el coronel retirado no fue de los que disparó contra esas dos avionetas, sí persiguió la tercera, en la que viajaban el director de Hermanos al Rescate, José Basulto, y otros tres civiles.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, abrió una investigación criminal a nivel estatal el pasado marzo contra Raúl Castro

Por el derribo de esas avionetas, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, abrió una investigación criminal a nivel estatal el pasado marzo contra Raúl Castro, hoy de 95 años y entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, señalado como responsable de ordenar el ataque.

En junio de 1996, el Nuevo Herald publicó un audio en el que se oye a Raúl Castro: “Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Claro, con un cohetazo de esos avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego, y va a caer arriba de la ciudad. Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan”. En el mismo documento sonoro, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas habla de dar “facultades” a “cinco generales”.

De ser verificado ante un tribunal, indicaba el Herald en una reciente nota, el audio demostraría que Castro no se limitó a dar una orden general, sino que también participó activamente en la toma de decisiones.

El derribo, en cualquier caso, provocó una crisis diplomática entre Washington y La Habana y dio paso, semanas después, al endurecimiento del embargo con la aprobación de la Ley Helms-Burton. Además, consolidó la percepción de que el Gobierno cubano estaba dispuesto a emplear fuerza letal contra civiles en el contexto del conflicto migratorio.

Raúl Castro no reside en territorio estadounidense y, aunque existe un antiguo tratado bilateral de extradición, su aplicación es inexistente

La reapertura del expediente, sin embargo, enfrenta obstáculos jurídicos y prácticos. Raúl Castro no reside en territorio estadounidense y, aunque existe un antiguo tratado bilateral de extradición, su aplicación es inexistente desde 1959.

Por el caso, además del ex piloto y el ex presidente, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Raúl Simanca Cárdenas son acusados de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves.

Hermanos al Rescate era una organización sin fines de lucro fundada en Miami por José Basulto a inicios de los años 90. Sus miembros patrullaban aguas internacionales en busca de balseros cubanos que intentaban huir de la Isla. La Habana los acusaba de violar su espacio aéreo y de realizar provocaciones políticas. Washington sostuvo siempre que los vuelos derribados se encontraban en espacio aéreo internacional, y así lo confirmaron los informes de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos.

Investigaciones posteriores revelaron que al menos dos agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate proporcionaron información detallada sobre las rutas y horarios de vuelo al Gobierno cubano, lo que facilitó la operación militar. En 2003, un tribunal federal estadounidense acusó a un general cubano y a dos pilotos de combate por el derribo. Sin embargo, no se presentaron entonces cargos formales contra los hermanos Castro.