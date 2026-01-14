El ex presidente de Pdvsa afirma que Venezuela tiene capacidad para triplicar su producción petrolera

Mural de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), en una imagen de archivo.

Delcy Rodríguez afirma que el dinero de la industria se reinvertirá en Salud, pese a que Washington dijo que controlará las ventas por tiempo indefinido

Viena / Caracas/Rafael Ramírez, ministro venezolano de Petróleo entre 2002 y 2013 bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez y exiliado desde hace años, considera factible triplicar la producción petrolera hasta unos 3 millones de barriles al día, siempre que se haga de forma "gradual" y se respete la legalidad vigente en el país caribeño.

"Toda esa historia de que Venezuela habría que rehacerla… no es verdad", asegura el ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa entre 2004 y 2013, en una entrevista telefónica con EFE desde Roma. Allí viive, bajo protección estatal, para evitar su extradición a Venezuela, donde está acusado desde 2018 de presunta malversación de fondos.

Tras la reciente agresión militar de EE UU, la captura de Nicolás Maduro y los planes de Donald Trump para explotar el petróleo del país, existe incertidumbre sobre si se podrá reactivar un sector muy deteriorado en los últimos años por la mala gestión local y las sanciones estadounidenses.

Con una "capacidad de dirección técnica adecuada", junto con empresas mixtas y "una Pdvsa distinta", es decir, no politizada, el ex ministro chavista confía en la recuperación de la industria petrolera venezolana. Ramírez recuerda que hasta 2013 había en el país 31 empresas internacionales trabajando en proyectos clave del sector.

"Algunas empresas se han ido, como las europeas que decidieron no trabajar más y se marcharon en 2018", recuerda."Pero hay actores internacionales, hay contratos firmados, aprobados por la Asamblea Nacional desde 2007, y existe una base jurídica y técnica para poder trabajar si hubiera un interés verdadero en levantar nuestra producción", asegura Ramírez.

El ex ministro exiliado afirma que, un siglo después de que empresas multinacionales, sobre todo de EE UU y del Reino Unido, hicieran "lo que querían en el país", está claro que "lo importante para los países petroleros es alcanzar la sostenibilidad de la industria".

"No se puede cambiar de un manotazo un proceso de cien años en la industria petrolera. Se puede hacer por la fuerza, por la coyuntura, pero no se sostiene", asegura el experto, considerado durante años el hombre más influyente de la industria petrolera venezolana.

Ramírez, de 62 años, recordó que con la nacionalización de la industria petrolera venezolana en 1976 y la creación de Pdvsa se "compensó a las compañías transnacionales por sus activos, que nunca fueron confiscados, sino nacionalizados".

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del planeta, unos 303.000 millones de barriles, el 17% del total, concentradas en su mayor parte en la Faja del Orinoco, al sureste de Caracas.

Estas reservas, superiores a las de Arabia Saudí y otras potencias petroleras, requieren tecnologías avanzadas y grandes inversiones para ser explotadas. La Faja "alberga 12.000 pozos perforados, de los cuales 3.200 están operativos y tienen una producción actual de 600.000 barriles diarios", precisa el exministro.

El resto de los pozos produce menos porque carece de alguna herramienta, una bomba o trabajos de subsuelo, pero se trata de cuestiones que pueden subsanarse "muy fácilmente", asegura.

En ese sentido, Ramírez resta importancia a las estimaciones de analistas sobre los elevados costes que requeriría reconstruir las deterioradas instalaciones petrolíferas del país. Inversiones de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares anuales durante más de una década "no son una cosa extraordinaria", asegura.

Todas las petroleras invierten más o menos esa cantidad en la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos, destaca Ramírez. De hecho, recuerda que durante el mandato de Chávez, entre 1999 y 2013, Pdvsa contaba con un presupuesto de unos 40.000 millones de dólares anuales, de los cuales al menos 12.000 millones se destinaban a la exploración y al desarrollo de campos petrolíferos.

El país producía entonces unos 3 millones de barriles diarios, tres veces más que los entre 800.000 y 1.000.000 de barriles diarios que extrae actualmente. "Eso se podría hacer estableciendo un fondo manejado por los venezolanos que les permita vender el petróleo y elaborar un plan intensivo para recuperar primero la Faja", asegura Ramírez.

Además, allí no sería necesario explorar ni buscar nuevos pozos porque "ya existe un estudio completo de yacimientos integrados", concluye.

Varios analistas y dueños de las empresas petroleras convocados el viernes por Donald Trump para una reunión han considerado en los últimos días que se necesitan grandes inversiones para recuperar la industria, aunque el punto más controvertido es si una Administración como la actual da seguridad jurídica suficiente como para hacerlo.

Este martes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que los ingresos provenientes de la venta de petróleo serán destinados a la recuperación y reestructuración del sistema de salud del país, pese a la advertencia de Estados Unidos de que controlará la venta de crudo por tiempo "indefinido" y que depositará los ingresos de esas transacciones en cuentas administradas por Washington.

En una breve alocución transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que trabaja en un plan especial para el área de salud -afectada por años de crisis- y que el primer compromiso es que cada dólar que ingrese a Venezuela de la industria petrolera y gasífera vaya destinado a atender los requerimientos del sistema sanitario.

Además, dijo que con este plan ya hay 75 centros de salud que serán equipados con "los ingresos provenientes del petróleo".

La mandataria recibió este martes a una delegación de Emiratos Árabes Unidos en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo en Caracas, con el objetivo de evaluar opciones de inversión en diferentes áreas de producción en el país suramericano, informó el Psuv.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Ali Mohammed Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo al canal estatal VTV, que dijo que la reunión representa la "amistad, solidaridad, cooperación" y "respeto a la autodeterminación de los pueblos".

"Hoy Venezuela ejerce la visión soberana de mantener relaciones comerciales con sus socios en todo el mundo", indicó el canal estatal, que agregó que ambos países han cooperado en "áreas de interés como la actividad petrolera, gasífera, petroquímica", entre otras.

En la reunión, se evaluaron opciones de inversión en "diferentes áreas de producción en Venezuela, con la mira puesta en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas" y se "promovieron proyectos conjuntos", indicó, en tanto, el PSUV en su página web.

Este encuentro se suma a una agenda de reuniones con diplomáticos de distintos países de esta semana con el objetivo de "consolidar una nueva etapa" de relaciones en el marco del respeto al derecho internacional, precisó el partido chavista.

El lunes, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que su país está dispuesto a avanzar en una nueva agenda con la Unión Europea (UE), Reino Unido y Suiza, tras una reunión entre el cuerpo diplomático de estos países en Caracas y Rodríguez.

Gil también confirmó este lunes que acordó con Italia elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Caracas ha sido un encargado de negocios, y dijo que en los "próximos días" se realizarán "anuncios y contactos correspondientes", sin dar más detalles.