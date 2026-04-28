Exigen desde Panamá la liberación de los detenidos por los grafitis en Cuba

La Habana/Familiares de los siete panameños que siguen detenidos en Cuba acusados de cometer un “delito contra el orden constitucional”, por realizar grafitis críticos contra el régimen, protestaron este martes de forma pacífica frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en la capital de ese país para exigir al Gobierno de Panamá que gestione su libertad.

La movilización pacífica, reportada por medios locales, señala que los familiares exigen saber el estatus de los detenidos en la Isla y exigieron que la Cancillería panameña actúe con “más firmeza” en este caso. En la protesta también se encontraban miembros de organizaciones civiles, quienes cuestionaron “cómo Panamá no puede exigir la liberación de los panameños”.

Entre las pancartas destacaban frases como “si no ayudan, se hacen cómplices de la dictadura”, “ni uno más preso injustamente” o “derechos humanos para todos: ¡liberen a los panameños!”. También pedían la extradición de Boris Betancourt, un ciudadano cubano, identificado como opositor político y activista, que está detenido en Panamá y que ha sido solicitado por La Habana, aunque el Gobierno panameño ya negó su entrega recientemente.

Diez panameños fueron detenidos en total el 28 de febrero pasado por pintar “letreros con contenido de carácter subversivo”

Diez panameños fueron detenidos en total el 28 de febrero pasado por pintar “letreros con contenido de carácter subversivo”, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel. El pasado fin de semana, tres de las detenidas, Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, regresaron a Panamá.

“Esta decisión ha sido adoptada por las autoridades cubanas en el marco de un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, valorando además la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad”, indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

El tema fue escalando y se ha dirimido en la esfera política-diplomática. El Gobierno de Panamá trasladó su agradecimiento por la liberación al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; a su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y al resto de autoridades cubanas que, “comprendiendo las circunstancias excepcionales de estas detenciones, han hecho posible este desenlace”.

El anuncio se produjo después de que hace poco más de un mes, en una visita a Cuba, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, se reuniera precisamente con Díaz-Canel y su homólogo cubano e informara del “trato humanitario y la debida asistencia legal” que estaban recibiendo los 10 detenidos, con los que conversó durante una hora.

Fueron acusados de haber “sido orientados para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo”

Los diez panameños fueron acusados por las autoridades de la Isla luego de su captura de haber “sido orientados para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional”. Asimismo, el Gobierno dijo que, una vez cumplido con su objetivo, “debían abandonar el país y a su regreso a Panamá recibirían una suma de dinero que, de acuerdo con sus primeras declaraciones, oscila entre 1.000 y 1.500 dólares para cada uno”.

En los carteles que fueron achacados a los panameños y que amanecieron en distintas partes de la capital, se podían leer frases como “abajo los Castros-Canel”. Iba acompañado de la fecha –28-02-26– y la firma “CDPC” (según algunos informadores, Camino a la Democracia Pacífica de Cuba). Este diario constató las huellas en Vía Blanca, en el municipio de Cerro: en horas de la mañana de ese día, aún se apreciaba la pintura fresca que lo tapaba. En los alrededores, además, eran patentes “trabajos voluntarios” de limpieza.