Fallece en México el migrante cubano Yosmel Barrios Bernal

El migrante Yosmel Barrios Bernal falleció en la mañana de este viernes en la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, según confirmaron a 14ymedio fuentes familiares. El cubano fue muy conocido en las redes sociales por compartir sus experiencias desde varios países latinoamericanos en su tránsito hacia Estados Unidos.

Barrios tenía 35 años, era portador de VIH y pasó varios días ingresado en el Hospital General de Tapachula por una deshidratación hasta el momento de su fallecimiento. Su cuerpo será incinerado.

Fue a mediados de 2019 cuando el habanero decidió emigrar. "No soy un hombre que vive de sueños", dijo a finales de enero en una entrevista a 14ymedio vía telefónica, cuando se encontraba en un campamento en Bajo Chiquito, en la provincia panameña del Darién. "Siempre trato de luchar con la vida día a día, por los míos, como lo hago por mi hijo, al cual llevo casi dos años sin darle el amor de padre".

Desde que salió de Uruguay, a mediados de diciembre pasado, rumbo a Estados Unidos, Barrios fue publicando en redes la crónica de su odisea migratoria. "Me escriben cientos de cubanos todos los días que se encuentran en Sudamérica. No seré la última persona en pasar por esto, detrás de mí vienen más y a algunos les estoy ayudando desde aquí para que tengan una mejor travesía".

"Me escriben cientos de cubanos todos los días que se encuentran en Sudamérica. No seré la última persona en pasar por esto, detrás de mí vienen más y a algunos les estoy ayudando desde aquí para que tengan una mejor travesía"

"A todos los que hagan el cruce desde Turbo en Colombia, a Puerto Obaldía o Capurganá, no confíen en los guías, no vengan con dinero, no compren agua, la que van a beber va a ser la del río porque en la primera noche los van a asaltar y les van a quitar toda la comida, los celulares, el dinero y hasta pueden recibir golpes", aconsejó.

Las indicaciones de Barrios han sido de gran ayuda para muchos migrantes. En varios grupos de Facebook, que reúnen a cubanos que intentan llegar a la frontera norte de México, publicó guías y entrevistas a otros migrantes donde contaban sus experiencias en la peligrosa travesía.

Luego de pasar por Costa Rica, Barrios tuvo que permanecer unos 15 días en Nicaragua por no contar con el dinero suficiente para continuar. "Estoy bien. Ahora me encuentro activo camino hacia la frontera de Honduras para lograr cruzar Guatemala y llegar a México", afirmó a inicios de marzo a este diario.

Después de ser devuelto a Guatemala el pasado 8 de marzo en su intento de entrar a Tapachula, Barrios logró pisar suelo mexicano e iniciar el trámite de refugio en esa ciudad fronteriza. Tenía cita en la oficina de la Comisión Nacional de Refugiados (Comar) para el día 31 de marzo. Con los documentos que le facilitaría Comar podía entonces acercarse al Instituto Nacional de Migración para solicitar una visa humanitaria.

Yosmel Barrios Bernal fue "un guerrero", así le llamaban muchas veces los internautas que agradecían sus publicaciones. Colaboró con este diario en varias ocasiones para contar la tremenda experiencia de cientos de cubanos que están haciendo ese interminable recorrido por lugares inhóspitos y teniendo que lidiar con coyotes estafadores.

Siempre optimista, confesó: "Si de Panamá me deportan a Cuba, no me importa, volvería a pasar 100 veces la selva si es necesario para darle una mejor vida a mi pequeño lejos del régimen castrista. Mi hijo es lo único que tengo y lucharé siempre por él".

