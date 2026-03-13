La falta de combustible en Cuba paraliza los envíos de habanos al exterior

Los distribuidores de puros cubanos a nivel mundial han informado a sus clientes que están aplicando un sistema de racionamiento.

La Habana/La escasez de combustible ha empezado a golpear al mercado de la exportación de tabaco, una de las vitrinas cubanas más preciadas, en Canadá. La Casa del Habano, una tienda de puros cubanos en el centro de Windsor (Ontario) con 30 años en el mercado, no ha recibido ningún envío desde el pasado mes de diciembre. “Lo que quede en el almacén canadiense en Cuba, deberíamos recibirlo este mes”, dijo el propietario del comercio Jay Henderson.

En entrevista con el programa Windsor Morning de CBC Radio, Henderson subrayó que después de la entrega, “no hay nada más que decir”. El empresario confirmó que “los distribuidores de puros cubanos a nivel mundial han informado a sus clientes que están aplicando un sistema de racionamiento” y que ante la actual crisis que vive el mercado, “todos tenemos que conformarnos con lo que nos queda”.

Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd es el distribuidor exclusivo de Habanos en Canadá, facilitando la distribución y cursos sobre la cultura del tabaco. El contrato de franquicia de Henderson lo limita a vender solo puros cubanos y promocionar productos de la Isla.

El presidente de la Asociación Canadiense del Cigarro, Sheldon Lloyd Smith, señaló al mismo medio que la industria de los puros de alta gama enfrenta presiones de suministro a nivel mundial durante los últimos años, a lo que hay que sumar la actual escasez de combustible en Cuba, que, además, ejerce más presión sobre un sistema que ya se encuentra limitado.

Smith contó que “el tabaco debe transportarse desde las granjas hasta los secaderos, los trabajadores deben desplazarse a las fábricas y los puros terminados deben pasar por los canales de exportación. Cuando la disponibilidad de combustible se ve limitada, esos pasos logísticos pueden ralentizar la producción y retrasar los envíos”.

Además, la industria enfrenta una escasez de mano de obra. Según Smith, “las fábricas que antes contaban con aproximadamente 400 torcedores de puros trabajando simultáneamente ahora pueden operar con cerca de 80”.

La escasez de combustible en Cuba tiene ya un efecto dominó en el mercado exterior del tabaco. / EFE

En octubre pasado, la organización Prisoners Defenders denunció que centenares de presos han sido incorporados como mano de obra en la elaboración de puros. En la prisión de Quivicán, ubicada al occidente del país, al menos 40 reclusos y dos instructores civiles son usados en el esquema de producción. El esquema se ha replicado en las cárceles de Artemisa, Santiago de Cuba, Villa Clara, Bayamo, La Habana y Mayarí.

La cadena de explotación ocupa entre 400 y 500 presos para la elaboración puros, por lo que apenas reciben 3.000 pesos a cambio de 14 horas diarias de trabajo durante seis días a la semana.

Uno de los productos de mayor demanda en Canadá son los puros premium, que tienen un valor promedio en el mercado de 73 dólares, Smith explicó que son elaborados de forma artesanal y “el tabaco utilizado suele añejarse durante varios años antes de su fabricación”.

La reducción de envíos ha llevado a los distribuidores a “centrar su atención en los puros premium del Nuevo Mundo producidos en países como la República Dominicana y Nicaragua, que actualmente tienen una mayor capacidad para responder a la creciente demanda”.

La escasez de combustible en Cuba tiene ya un efecto dominó en el mercado exterior del tabaco. Si bien Canadá no es el principal mercado, sí representa un país con ventas estables y puntero en América, que desde 2024 ha presentado un ligero crecimiento en la corporación Habanos S.A., subsidiaria de la estatal Cubatabaco.

A nivel local, a la redacción de 14ymedio llegó información el pasado mes sobre el paro de actividades en la fábrica de cigarros de Holguín por falta de combustible. “Cerramos el 12 y es un cierre por tiempo indefinido”, informa un empleado, que prosigue: “Nos han hablado de reubicación laboral, pero todavía no nos precisan nada”.

En medio de la peor crisis energética y de combustible que vive la Isla, a mediados de febrero, se suspendió la gran vitrina internacional del tabaco premium cubano: el Festival del Habano. Una trabajadora del sector gastronómico contó a este diario que con la cancelación también se frustraron planes de ostentación. El festejo se iba a dar en El Morro, donde el organizador pretendía que el faro se “incendiara en la punta, todo con efectos de luces, como si fuera un enorme tabaco. Aquello se iba a ver por toda la ciudad”.