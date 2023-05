Una familia cubana con su hijo enfermo espera en un albergue en México para entrar a EE UU

Vendieron su casa y las pocas pertenencias que tenían en la Isla en busca de un tratamiento médico para su hijo Adonis, que tiene dos años y ocho meses. "Aún no camina, no tiene sostén cefálico, no se sienta, no hace nada por él, no habla, no sigue objetos, no hace nada", contó a Univisión el padre del niño, Adonis Céspedes Pérez.

En diciembre, Céspedes, su esposa y el niño abandonaron Cuba, donde por falta de dinero para el viaje, se tuvo que quedar su otra hija. Volaron a Nicaragua y desde ahí iniciaron la travesía. Como la mayoría de los cubanos que han usado la ruta de Centroamérica, pasaron dificultades, "cruzamos cerros con lluvia con el niño en brazos, días en un ómnibus sin poder bañarnos".

Para poder llegar a Sonora, estado mexicano fronterizo con EE UU, viajaron hacinados junto "con otras 26 personas en una camioneta para seis" pasajeros. Ante la desesperación por la salud del niño, se entregaron el pasado 8 de enero a la Patrulla Fronteriza. Céspedes y su familia fueron deportados de inmediato por el Título 42, la ley de salubridad implementada por las autoridades estadounidenses durante el covid-19.

Esta familia de cubanos fue retornada por Nogales a México. "Nos llevaron para Hermosillo a un albergue", comentó Céspedes, pero en el lugar "la comida que nos daban no le cayó bien al niño y se estaba deshidratando", por lo que regresaron a Nogales.

Desde hace tres meses, la familia de Céspedes se encuentra en el albergue Casa de la Divina Misericordia, que desde el 2000 sirve como refugio para cientos de migrantes que buscan el sueño americano.

Actualmente el albergue está a su máxima capacidad y ofrece servicio a 125 migrantes. En este sitio, ubicado en una loma en el centro de la Heróica Nogales, hace tres meses que Céspedes y su familia buscan una cita a través de la aplicación CBP One.

Mientras esta familia ya está en el norte de México, cientos de migrantes intentan llegar a esa zona del país. La semana pasada, en el estado de Chiapas, se disolvió la llamada caravana "Viacrucis" conformada con alrededor de 3.500 extranjeros que salió de Tapachula. Las autoridades de migración les otorgaron un salvoconducto que les permite tránsito libre por 45 días, según confirmó el director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica.

Los documentos fueron otorgados después de dos jornadas en que alrededor de 12 migrantes, entre ellos un cubano, se cosieron los labios. Entre las exigencias estaba dar libre tránsito, una visa humanitaria, facilidades para acceder a un medio de transporte y el reclamo de justicia por la muerte de 40 personas en una estancia controlada por el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

Este domingo, las autoridades mexicanas iniciaron el proceso judicial al titular de Migración, Francisco Garduño, por el "delito de ejercicio indebido del servicio público" en el caso de la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez. El juez determinó "no otorgar prisión preventiva", por lo que el funcionario deberá de ir a firmar cada 15 días, además de que "podrá permanecer en su cargo".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que se reunirá con representantes del Gobierno de Joe Biden para revisar la estrategia de migración. Además, pidió a los migrantes que "no se arriesguen", ante el inminente fin del Título 42 el próximo 11 de mayo.

