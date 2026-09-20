Un grupo de médicos ghaneses recién graduados denuncia que están varados en Cuba desde agosto

Los galenos, que debían regresar a su país hace casi dos meses, reclaman además el pago de estipendios atrasados

La Habana/Un grupo de médicos ghaneses recién graduados denunció que lleva casi dos meses varados en la Isla. Según el presidente de la asociación de galenos, Raphael Oteng Boakye, los profesionales, de los que no especificó el número, son parte de los casi dos mil. Entre ellos hay cubanos, colombianos, palestinos y jamaicanos que finalizaron sus estudios en julio pasado. El joven pidió la intervención del presidente John Dramani Mahama para que “ordene su retorno a casa”.

Según contó Oteng Boakye al diario Citi News Digest, el retraso podría afectar los protocolos para “la obtención de la licencia médica” en su país. De acuerdo con el profesional, deben de cumplir con “unas prácticas clínicas de seis meses antes de presentarse al examen de licencia médica” que es en marzo próximo.

Los médicos tenían previsto viajar el pasado 28 de agosto, pero les cambiaron la fecha al 3 y 4 de septiembre, luego para el día 7 de septiembre, el 9 de septiembre y el 15 y 17 de septiembre. “No hemos recibido ninguna noticia concreta sobre un calendario definitivo para nuestra partida”, afirmó.

“Nos cuentan historias una y otra vez. Así que ahora mismo ya ni siquiera sabemos en qué creer”, dice uno de los graduados

El médico se dijo engañado por los representantes de la Autoridad de Becas de Ghana y la misión diplomática de Ghana en Cuba. “Nos cuentan historias una y otra vez. Así que ahora mismo ya ni siquiera sabemos en qué creer”.

Oteng Boakye aseguró, además, que llevan seis meses sin el pago de estipendios. Aunque les informaron que les fue depositado el dinero de cuatro meses, no han recibido nada. “No hemos recibido lo correspondiente a estos meses y se está haciendo muy poco o nada para asegurar que las recibamos aquí antes de irnos”, aseguró.

Los médicos tampoco han recibido la asignación anual de 360 dólares para libros durante los últimos cinco años. A algunos de los graduados, además, les ha expirado el seguro de salud.

“Estamos sufriendo mucho estrés psicológico y agradeceríamos enormemente que nos sacaran de este país lo antes posible”, dijo Oteng Boakye.

La última semana de julio este grupo fue parte de la ceremonia de graduados que se dio cita en el Teatro Karl Marx. La rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Yoandra Muro Valle, destacó a representantes de 73 países: Colombia, Ghana, Palestina y Jamaica, y 389 de la Escuela Latinoamericana de Medicina y 193 de otros proyectos de formación.

“Hagan paso a su futuro, luchen cada día, cada segundo de su vida; ese es el mejor mensaje de amor y de confianza”.