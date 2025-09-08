Hamás celebra un ataque contra un autobús con seis muertos en Jerusalén

Jerusalén/El grupo islamista Hamás celebró este lunes el tiroteo perpetrado contra una parada de autobús por dos "luchadores de resistencia" en Jerusalén, en el que murieron seis personas cerca del asentamiento de Ramot Alon, y ha dicho que constituye una "respuesta natural" al genocidio que Israel perpetra en Gaza.

"Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo. Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes", dijo Hamás en un comunicado oficial.

Según el grupo islamista, esta operación "en el corazón de Jerusalén", atenta contra la seguridad de la región y confirma "la determinación" de continuar la resistencia y hacer frente a las políticas israelíes coloniales. Además, Hamás hizo un llamado a "intensificar la confrontación" contra las tropas israelíes y sus colonos en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde 1967 y donde ha instaurando cientos de puestos de control militares y un sistema de permisos que impide el libre movimiento de más de dos millones de palestinos.

Mientras, el Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) rechazó y condenó "cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes". "La Presidencia palestina reiteró su firme posición de rechazar y condenar cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes y denunciar todas las formas de violencia y terrorismo independientemente de su origen", apuntó en un comunicado.

La ANP destacó en su comunicado, publicado en la agencia de noticias Wafa, que "la seguridad y la estabilidad en la región no se lograrán sin poner fin a la ocupación, detener los actos de genocidio en la Franja de Gaza y detener el terrorismo de los colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén ocupada".

En imágenes del ataque compartidas en redes sociales se ve cómo varios ciudadanos ataviados con vestimenta ultraortodoxa corren por entre los coches parados junto a la parada de autobús al escuchar disparos. Tras el incidente, EFE atestiguó cómo al menos uno de los cuerpos iba vestido de esa manera.

El jefe de personal del servicio de emergencias israelí Magen David Adom, Uri Shaham, explicó por su parte que los palestinos dispararon desde la calle, hiriendo tanto a la gente que esperaba en la parada como a los pasajeros de un autobús.

Los dos atacantes, que según el Ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas. Además de los seis fallecidos, los paramédicos trasladaron a 12 heridos al hospital.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que detendrán a "todos los que han ayudado" en el tiroteo y dijo que se tomarán "medidas aún más severas" en la que describió como "una guerra intensa contra el terrorismo".

"Estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde vinieron los asesinos. Atraparemos a todos los que los ayudaron y los enviaron, y tomaremos medidas aún más duras", dijo.

"Quiero decirlo de la forma más clara posible: Estos asesinatos, estos ataques, en todos los sectores, no nos debilitan; solo aumentan nuestra determinación de completar las misiones que nos hemos propuesto", apuntó el primer ministro.

Horas antes de los hechos, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dado un ultimátum a Hamás asegurando que, si no liberan a todos los rehenes y se desarma, "destruirá Gaza".

"Esta es una última advertencia para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en los hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", escribió Katz en su cuenta de X.

En caso de que el grupo palestino no acepte sus condiciones, el titular de Defensa advirtió: "Hoy, una poderosa tormenta de huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror temblarán". "El Ejército de Israel continúa según lo planeado y se prepara para expandir la maniobra para derrotar a Gaza", concluyó en referencia al plan aprobado este verano para la ocupación de la ciudad de Gaza con la expulsión de todos sus residentes.

La amenaza del ministro Katz llega después de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara también una "ultima advertencia" a los islamistas asegurando que "no habrá más".

El grupo palestino, por su parte, esta madrugada dijo estar dispuesto a negociar de manera "inmediata" un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la ofensiva israelí. "Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones", indicó.

Eso sí, reiteró que el acuerdo debe garantizar el fin definitivo de la ofensiva y la retirada total de la tropas de Israel del enclave, dos condiciones que hasta ahora Israel ha rechazado aceptar.

También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no ha dado respuesta.