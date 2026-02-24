Honduras finaliza el acuerdo con los médicos cubanos y amenaza con investigarlos

Este lunes, médicos de la Isla que brindaron servicios en una Clínica Oftalmológica se despidieron de los pobladores de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara.

El país sigue los pasos de Guatemala y Antigua y Barbuda, además de Guyana, San Vicente y las Granadinas

La Habana/El Gobierno de Honduras ha puesto fin al convenio con médicos cubanos promovido hace dos años por la entonces presidenta Xiomara Castro, una aliada del régimen de la Isla. El secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, confirmó que la salida de los especialistas obedecía a una “decisión de política exterior”.

A la vez, la diputada nacionalista y vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, aseguró este lunes que desde el Gobierno se impulsará una investigación sobre el grupo para ver si realmente eran sanitarios o no. “Esa relación política trajo una gran cantidad de personal que nunca supimos si eran médicos, enfermeros o espías”, señaló en entrevista con el canal HCH Noticias.

La salida de los especialistas ha generado incertidumbre entre la población, que temen por la continuidad del programa Operación Milagro en clínicas oftalmológicas manejadas por especialistas cubanos. José Augusto Argueta aclaró que “los centros no se cerrarán”. Acerca de un centro que no estaba ofreciendo servicios, dijo que esto “podría obedecer a presiones políticas”.

De igual manera, el secretario precisó que los cinco centros, “uno en Siguatepeque, dos en Santa Bárbara (Colina y Arada), uno en Catacamas y otro en el Distrito Central” están activos y serán operados por médicos hondureños.

Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, dijo que se trabaja en “la contratación de médicos hondureños o extranjeros debidamente acreditados ante el Colegio Médico”.

La agencia AFP publicó la salida de 128 especialistas cubanos. Este lunes, médicos de la Isla que brindaron servicios en una Clínica Oftalmológica se despidieron de los pobladores de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara. “Nos retiramos sabiendo que los atendimos, que trabajamos por ustedes y ojalá volviéramos. Esta es la despedida”, dijo uno de los galenos.

Según Gonzalo Valerio, miembro de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba, afín al régimen, los especialistas están a la espera de que se coordine un vuelo chárter que los traslade a la Isla a inicios de marzo.

Los especialistas cubanos que ofrecían servicios en las clínicas oftalmológicas serán sustituidos por hondureños. / Captura de video Roger David Iraeta

Honduras sigue los pasos de Guatemala y Antigua y Barbuda, además de Guyana, San Vicente y las Granadinas que finalizaron sus proyectos de colaboración médica con la Isla tras la presión ejercida por Washington. En junio pasado EE UU anunció la revocación de visas a funcionarios hondureños de la Secretaría de Salud (Sesal) y de la Secretaría de Planificación Estratégica.

El Gobierno estadounidense ha denunciado que estas misiones implican la “coerción” de profesionales de la salud, quienes son enviados a trabajar a terceros países bajo contratos opacos, con bajos salarios y con severas restricciones a su libertad.

La diputada Johana Bermúdez añadió que el país transfirió importantes sumas de dinero a Cuba a través de las denominadas brigadas médicas, un esquema que, afirmó, fue cuestionado en su momento. “Lo denunciamos como oposición y lo hizo también el Colegio Médico de Honduras (CMH)”, que además de no contar con la acreditación correspondiente para ejercer en el país, se violaba la Ley Orgánica del Colegio Médico.

El CMH aseguró hace dos años que el Gobierno hondureño pagaba 2.000 dólares a la Isla por cada médico, además de garantizarles casa, vehículo y alimentación.

La presencia de médicos cubanos en Honduras se inició en 1998, tras el paso del huracán Mitch. Como parte de la relación con la Isla, el Gobierno del país centroamericano también acordó el envío de 170 médicos generales a la Isla para formarse en alguna de las 23 especialidades que ofertan las universidades cubanas.