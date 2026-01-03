"Hoy estamos preparados para tomar el poder", advierte María Corina Machado

"Esta es la hora de los ciudadanos. Una transición que nos necesita a todos", afirmó Machado.

Madrid/La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó este sábado a los ciudadanos a mantenerse "vigilantes, activos y organizados" hasta que se concrete la Transición Democrática, tras la detención de Nicolás Maduro y el colapso del mando político que ejercía el chavismo. En un comunicado difundido por sus canales oficiales, Machado afirmó que "lo que tenía que pasar está pasando" y sostuvo que el país entra en una etapa decisiva luego de años de confrontación y resistencia.

En su mensaje, la dirigente señaló que Maduro "desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones", y aseguró que, ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos decidió actuar. "Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país", expresó.

Machado afirmó que comienza un proceso orientado a restablecer el orden institucional, liberar a los presos políticos y sentar las bases para la reconstrucción nacional. "Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena", dijo, al tiempo que prometió trabajar para que millones de venezolanos que emigraron puedan regresar al país.

La líder opositora sostuvo que Edmundo González Urrutia, a quien la Plataforma Unitaria reconoce como legítimo presidente tras las elecciones del pasado 28 de julio, "debe asumir de inmediato su mandato constitucional". Añadió que González Urrutia debe ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados, y afirmó que la ciudadanía está preparada para hacer valer el mandato popular. "Hoy estamos preparados para tomar el poder", señaló.

En el comunicado, Machado dirigió llamados específicos a distintos sectores. A los venezolanos que se encuentran dentro del país les pidió permanecer atentos y organizados para ejecutar instrucciones que serán comunicadas "muy pronto" a través de los canales oficiales de la oposición. A los venezolanos en el exterior les solicitó mantenerse movilizados, activar a gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometerlos con la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

"Esta es la hora de los ciudadanos. Una transición que nos necesita a todos", afirmó Machado, quien cerró su mensaje enviando un llamado a la unidad, a la calma activa y a la movilización sostenida en lo que describió como horas decisivas para el futuro del país.

Por su parte, la mañana de este sábado, el expresidente estadounidense Donald Trump ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a la situación venezolana. Trump afirmó que Estados Unidos se quedará temporalmente con el mando de Venezuela con el objetivo de evitar que algún oficial vinculado a Maduro intente sustituirlo o perpetuar estructuras del régimen anterior. Según explicó, esta medida buscaría garantizar el control del proceso y evitar un vacío de poder. Asimismo, señaló que Washington cobrará, a través de la explotación petrolera, los recursos que -según dijo- Estados Unidos perdió en infraestructura durante los años de la dictadura.

En medio de la expectativa y la tensión, Venezuela entra así en una fase de transición marcada por la incertidumbre, la movilización ciudadana y el rediseño del poder político. "Venezuela será libre", concluyó Machado.